Nacionales

Confirman que Fútbol para Todos termina a fin de año

El presidente Mauricio Macri se reunió hoy en Casa de Gobierno con el titular del programa "Fútbol para Todos", Fernando Marín, y quedó ratificado que a fin de año el Estado dejará de aportar plata para la transmisión televisiva del principal deporte del país.

Tu envío fue realizado con éxito.

La reunión se realizó esta mañana en el despacho de la Casa Rosada y también participó el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, informaron a Télam dos fuentes gubernamentales que manejan ese tema.

Semanas atrás, De Andreis había explicado que este año el Estado aportaría al "Fútbol para Todos" los 1.850 millones de pesos prometidos en el contrato de 2016, firmado a principios de año.Pese a los tironeos con los dirigentes de la Asocación del Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno no accedió a incrementar esa suma y, ahora, se dispone a no poner un peso más el año próximo.El secretario General de la Presidencia había advertido que "es muy fácil salir a reclamarle al Estado que sea una suerte de ambulancia del despilfarro de la AFA"."El problema y la solución están en AFA. En vez de gastar disparates, en el mejor de los casos, porque hay serios indicios de corrupción, deberían devolver el dinero para que se transparente todo. Si los clubes dejan de financiarse a través de la deuda con AFA todo se solucionaría en un 80 por ciento", aseveró.El funcionario había advertido además que "con el nivel de despilfarro, la corrupción, la poca profesionalización en la administración de los recursos y los disparates que se han pagado en algunos casos, no hay bolsillo que aguante".