Regionales

SEROS: Das Neves advirtió que "el que haga mal las cosas será dado de baja"

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, realizó hoy una encendida defensa de las prestaciones del sistema público de Salud, los recursos volcados desde el Estado para brindar ese servicio esencial y cuestionó a "algunos prestadores" del sector privado, que fueron dados de baja de la nómina de profesionales de la obra social SEROS tras la realización de sendas auditorías.

Tu envío fue realizado con éxito.

El mandatario provincial recordó que no hace mucho tiempo solicitó a algunos prestadores que "cuiden a la gallina de los huevos de oro" y reiteró que "son 130 mil chubutenses los que tienen cobertura de la obra social".

En ese orden, aseguró que en Comodoro Rivadavia "donde la gente se queja con razón, el 70 por ciento de los afiliados a las obras sociales se atiende en el Hospital Público" y se preguntó: "¿Dónde están los prestadores del sector privado?".

Das Neves reafirmó en ese contexto la continuidad de las auditorías a los profesionales de SEROS y advirtió que "es así porque los que se llevan más dinero del que les corresponde están perjudicando a los afiliados, pero también a sus propios colegas".

El gobernador realizó un llamamiento a todos los profesionales que trabajan para la obra social en toda la provincia del Chubut.

"Me refería a algunos intentos de unos pocos, porque la mayoría es gente que trabaja, que se esfuerza en nuestra querida obra social Seros. Hoy veo un acto de cobardía y ustedes saben que yo a esta altura de la vida a las cosas le pongo nombre y apellido", enfatizó Das Neves.

Recordó que en 2003 la obra social "tenía una deuda muy grande y pagaba cada seis meses, llegamos a ponerlos al día y a pagar en tiempo y forma, y lo mismo sucedió ahora que encontramos una deuda de 46 millones de pesos, se pagó todo y no se debe nada".

Pero "hay algunos vivos de guante blanco que tienen un acto de cobardía de no dar la cara, y mandar a alguna gente a hacer una notita en el diario, diciendo que un gran profesional ha dejado prestar servicios por el no pago, no es así, se lo ha bajado porque le estaba robando a Seros, como otra persona que estaba haciendo lo mismo, estaban robando".

"Hay que luchar contra las corporaciones porque la mayoría de los profesionales es gente seria y estos son los cobardes y yo le voy a decir los nombres porque no tengo problema", indicó.

El mandatario aseguró que la realización de auditorías "para nosotros es central, así que al que se comporta mal, abajo como corresponde" y remarcó que "ante un control de este profesional, estos de guante blanco, Juan Carlos Iriarte, el profesional reconoció en diálogo con personal de Seros que estaba cobrando a los afiliados un plus de entre 5.000 y 7.000 pesos para extracción de amígdalas, justificando esto con presuntos elevados costos de equipamiento"

"Se le exigió que dejara de hacerlo por no ajustarse al convenio como prestador e invitándolo a revisar en forma conjunta los elevados costos referidos, ante la respuesta negativa, se lo dio de baja invocando la cláusula gatillo que está en marcha y va a seguir en marcha", sostuvo Das Neves.

"¿Tanto va a trabajar un otorrinolaringólogo para ganar 500 mil pesos por mes?", preguntó Das Neves, quien además adelantó que "van a tener que devolver la plata, los vamos a seguir hasta la casa".

Luego de mencionar ese caso, agregó Das Neves "el caso de Viviana Planos, ante un control se detectaron inconsistencias entre las prestaciones facturadas por la profesional realizadas a distintos afiliados y el resultado de la auditoría posterior realizada a estos mismos afiliados, por lo tanto se la dio de baja y vamos a ir por ella para que devuelva el dinero que se llevó a la casa".