Deportes

Dos chubutenses debutaron el fin de semana en la Primera División

Favio Durán, de Puerto Madryn y Tomás Conechny, de Comodoro, tuvieron su ansiado debut en la Primera División del fútbol argentino, en Velez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro, respectivamente.

Favio Durán se estrenó en la máxima categoría del Fútbol Argentino, con su ingreso en el segundo tiempo por Maximiliano Romero, en la victoria de Vélez ante Colón. El goleador de la Reserva sumó sus primeros minutos en primera y ayudó al Fortín para conseguir el ansiado triunfo.

"En la semana vi el papel en el vestuario con los jugadores que iban a concentrar y no lo podía creer, fue una alegría muy grande. Fue muy importante para mí tener a mi mamá en la platea, por suerte pude entrar y debutar que era algo que soñaba desde que llegué al club, al principio me sentí nervioso pero después me fui soltando y me salieron las cosas. Somoza y Barcos me hablaban dentro de la cancha y eso fue importante, ojalá tenga la oportunidad de seguir estando" manifestó el madrynense en dialogo con la radio LU17 de Madryn.



Sarandí | En este momento, Tomás Conechny hace su debut en la 1ra división de San Lorenzo de Almagro. Felicitaciones @TomasConechny9 !! pic.twitter.com/LT99AjWarx — CASLA Juveniles (@caslajuveniles) 16 de octubre de 2016

Por su parte, Tomás Conechny hizo lo propio en San Lorenzo de Almagro. El oriundo de Comodoro Rivadavia, surgido en la Comisión de Actividades Infantiles, hizo su debut en Primera en reemplazo del mediocampista Fernando Belluschi, cuando se jugaban 21 minutos del segundo tiempo. Esto significó su debut oficial en el primer equipo del "cuervo".