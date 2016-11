Nacionales

Dólar futuro: Bonadio le rechazó una prórroga a Cristina y ratificó la citación del viernes

El magistrado ya había desestimado otro pedido de la ex presidenta para ser enviada de inmediato a juicio oral.

La ex presidenta quería demorar la nueva presentación en Comodoro Py ante el juez federal Claudio Bonadio pero no lo logró. Cristina Kirchner deberá volver el próximo viernes a los tribunales federales de Retiro para cumplir trámites, entre ellos la toma de sus huellas dactilares, en la causa por la venta de dólar futuro al final de su Gobierno. La defensa de Cristina había pedido al juez retrasar ese trámite para el próximo 1° de diciembre, pero el magistrado entendió que no se le presentó ningún argumento que justifique la demora y rechazó el pedido.

En consecuencia, Cristina deberá ir el próximo viernes a Comodoro Py 2002 para registrar sus huellas dactilares y someterse a un estudio socio ambiental, pasos previos al inicio del trámite para enviar una causa penal a juicio oral. Bonadio ya había rechazado con fuertes críticas el pedido de la ex presidenta para ser enviada de inmediato a juicio oral por esta causa.

La ex mandataria está procesada en esta causa, situación que fue confirmada por la Cámara Federal porteña, que dejó a Bonadio en condiciones de empezar los trámites para el envío del caso a juicio. Cristina anunció que no apelará la resolución de la sala II del Tribunal de Apelaciones, pero la causa tiene otros 14 procesados que podrían hacerlo en un plazo de 10 días hábiles que corre desde el momento en que cada uno haya sido notificado formalmente del fallo. Para el jueves está citado además el diputado K y ex ministro de Economía Axel Kicillof, que tendrá que cumplir con los mismos trámites que la ex mandataria.

Este año, la expresidenta ya estuvo tres veces en los tribunales federales de Retiro. El 13 de abril se presentó ante Bonadio por el dólar futuro y convirtió el interrogatorio judicial en un acto político, al que asistieron miles de militantes. Luego volvió el 6 de julio, el día del cumpleaños de su hija Florencia, para notificarse de los procesamientos por esta causa.

El último paso por los tribunales federales de Retiro fue el 31 de octubre pasado, cuando se presentó ante el juez federal Julián Ercolini en la causa por corrupción en la obra pública, por el presunto direccionamiento de obra pública santacruceña en beneficio de Lázaro Báez. Esta será su cuarta visita a Comodoro Py.