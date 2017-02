Regionales | trelew

Quieren reubicar a los manteros que venden en el Boulevard Rawson

La decisión llegó tras varias denuncias de vecinos molestos por la presencia de manteros en dicha ubicación. A dónde los quieren reubicar

Tras varias denuncias de vecinos molestos por la presencia de manteros en el Boulevard Rawson, la Coordinación de Inspecciones Generales conversó con autoridades del área de Economía Social para reubicarlos en el predio de la Sociedad Rural Valle del Chubut, donde todos los sábados se desarrolla el Paseo "Trelew Primero". "Primero, las personas no pueden disfrutar del lugar porque no tienen espacio. Segundo, como es una plaza nueva y tiene aspersores automáticos, el encenderse, los puesteros deciden romperlos para no mojarse", comentó Héctor López, responsable del área que depende la Secretaría de Gobierno.



El municipio intervino a raíz de las denuncias de vecinos. El funcionario relató que "algunos manteros comenzaron a ir a esa plaza por comodidad, la sombra, el buen espacio. Y se sumó gente, al punto tal, que se transformó en una feria y los vecinos del lugar ya no pueden disfrutarla. Además, tenemos otro problema: como el sitio tiene riego automático, cuando los puesteros están en actividad, se encienden los regadores y descubrimos que algunos los patean y rompen".

El acto, inapropiado, deriva en que existan algunas zonas del boulevard imposibles de regar. "Amén de eso, cambiar esos aparatos implicaron un gasto para el municipio de 25 mil pesos; se cambiaron 23 y rompieron otro tanto, sólo en esa plaza", señaló López.

El coordinador refrescó que la venta ambulante en la ciudad está prohibida. De todas maneras, "tratamos de no ser rígidos porque entendemos la necesidad de la gente y tal vez sea su única ingreso en algunos casos", comentó.

La municipalidad, a través de Inspecciones Generales, comentó con notificaciones a los puesteros para que no se acerquen al lugar. Incluso, con otras áreas municipales, "analizamos la opción de regular la actividad y que puedan ofrecer sus productos en la Rural, por ejemplo", comentó.