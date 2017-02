Regionales

Rawson: desde el Municipio desmienten deuda por "El Elsa"

"Es totalmente falaz que el Municipio deba pagarle 35 millones de pesos a la empresa que está construyendo el puente de El Elsa", aseguró el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Federico Ercoli.

El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Federico Ercoli, desmintió que el Municipio le deba 35 millones de pesos a la empresa Industrias Bass por la construcción del puente de El Elsa.



Ercoli expresó que "los certificados redeterminados, que es lo que está expresando la empresa que se le adeudan, no pueden ser abonados en su totalidad porque la obra aún no se terminó por lo cual hay cuestiones que tienen que ver con los mayores costos que tenemos que verificar, discutir y convenir; no es que la empresa pide y el Estado le da".

"Existe un convenio firmado entre la Provincia y el Municipio que asciende a los 58 millones de pesos", explicó y aseguró que "de ese total, hay una parte que Industrias Bass ya cobró, hay un 10 por ciento que no porque aún no ejecutó la obra y hay 30 millones de pesos que la empresa pretende cobrar por certificados redeterminados, cosa que tenemos que sentarnos a ver y discutir porque al margen de que hay fórmulas complejas para la redeterminación de esos precios, también hay bases imponibles y tiempos vencidos que no fueron culpa del Municipio".

"Entonces, es totalmente falaz que el Municipio deba pagarle 35 millones de pesos a la empresa, ese es el monto que ellos pretenden pero la realidad es otra", sentenció el funcionario y arremetió: "Industrias Bass se la pasa pidiendo dinero y nosotros como funcionarios tenemos la obligación de cuidar el erario, en consecuencia vamos a sentarnos a discutir primero y vamos a ver si eso es así o no. Se pagará lo que se tiene que pagar con fondos que provendrán de la Provincia porque hay un convenio que ya está firmado".

Ercoli manifestó que "nosotros, como Estado municipal, tenemos el control técnico de la obra a través de las inspecciones pero es Estado Nacional y Provincial los que destinan los fondos. El Municipio recibe los fondos y le va depositando a la empresa a medida que se va certificando de la obra".

"No es menor que nos pongan a nosotros como deudores cuando en realidad los fondos que vienen de Provincia, el Municipio no los retiene ni dos días: hacemos la tarea administrativa y se los transferimos a la empresa. Es totalmente falaz lo que Industrias Bass está pidiendo, diciendo y mal informando a la comunidad", acusó.

"Durante un tiempo la obra estuvo parada porque la empresa dijo que no había cobrado y se negó a continuar, desde el Municipio hicimos un gran esfuerzo para que continuara; hicimos concesiones y mucha tarea técnica y administrativa para lograr que los fondos de provincia vuelvan a fluir a través del municipio. En consecuencia, la empresa debería estar agradecida al Municipio por la tarea que viene desarrollando para que la obra continúe y finalice", aseveró Ercoli.