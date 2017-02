Regionales

Dufour se anota para la Intendencia de Trelew y Pérez Catán analiza la diputación nacional

La diputada del FPV y el ex intendente se posicionaron electoralmente.

Tu envío fue realizado con éxito.

La diputada del FPV y exministra de Economía, Gabriela Dufour, ratificó que le seduce la idea de ser candidata a intendenta de Trelew y de conformar un equipo de trabajo para impulsar el desarrollo económico, productivo, social y ambiental de la ciudad. Las respuestas llegaron en forma inmediata: el gobernador Mario Das Neves ironizó y le dijo a Adrián Maderna en plena conferencia de prensa que «se cuide» porque ya tenía competencia. Pablo Mamet también se cruzó en las redes sociales con la legisladora.

La lista de candidatos a intendente de Trelew se va engrosando. A las aspiraciones del vicepresidente del Banco del Chubut e hijo del gobernador, Pablo Das Neves, se suma la de la diputada del FPV, Gabriela Dufour. Tiempo atrás también circuló la intención y voluntad del actual ministro de Producción, Pablo Mamet.

A esta planilla podría añadirse un nuevo nombre, luego de una declaración del gobernador Mario Das Neves. El líder de Chubut Somos Todos hizo alusión en la licitación en la que participó Adrián Maderna a las declaraciones que Dufour efectuó en FM EL CHUBUT: «Tenemos candidata a intendenta de Trelew. Qué lindo. Cuidate vos», le dijo en tono irónico a Maderna, dejando entrever que el jefe municipal iría por un nuevo mandato. Las expresiones de Dufour sacudieron el tablero político y recalentó la competencia por llegar a uno de los sillones municipales más importantes de la provincia.

«Yo estoy en política, por lo tanto cualquiera que está en política no puede descartar ser candidata. En lo personal creo que a mí me seduce», disparó Dufour en diálogo con FM EL CHUBUT.

Envalentonada, la legisladora remarcó que hace muchos años «apuesta a Trelew» y sin vacilar dijo que puede estar a la altura para «colaborar y pensar un modelo de desarrollo muy importante. Le tengo un afecto muy fuerte a mi ciudad, creo que sé cómo desarrollarla».

La exministra de Desarrollo Territorial se mostró entusiasmada con la idea de «tener la oportunidad de conformar un equipo de gente que piense en el desarrollo económico, productivo, social, ambiental». Dijo que Trelew «hace por los menos 15 años que no tiene un proyecto».

Consideró que el modelo de las últimas gestiones en Trelew «terminaron con un desarrollo decadente» y apuntó a que los intendentes «no han pensado cosas para el crecimiento» de la ciudad.

«Por supuesto que tengo ganas de avanzar en este desafío y de pensar en cómo mejorar el territorio donde vivo», hilvanó la diputada y graficó que Trelew tiene «una potencialidad» que hasta el momento no se ha podido materializar. Dufour indicó que la idea de armar un equipo «la cautiva» y si ese equipo me pide que conduzca el proceso «por supuesto que lo haría».

MAMET POR TWITTER

El ministro de Producción nuevamente utilizó la plataforma del «pajarito» para cruzar a la diputada. Esta no fue la primera vez que arremete contra Dufour. La primera publicación de Mamet hizo alusión a un tuit del Gobernador que advertía a Maderna por el lanzamiento de la legisladora como intendenta de Trelew. El titular de la cartera productiva salió en apoyo de Pablo Das Neves: «Te la están dejando fácil», dijo bajándole el precio a las intenciones de Dufour. Posteriormente, discutió personalmente con la diputada sobre políticas productivas, de infraestructura y deportivas.

Las declaraciones de Dufour sobre una futura candidatura en Trelew no pasaron inadvertidas y varios «recogieron el guante».

Pérez Catán evalúa ser candidato a diputadonacional por el frente Chubut Para Todos

El ex intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, reveló que está evaluando ser candidato a diputado nacional del Frente Chubut Para Todos, y ya mantuvo reuniones con militantes de toda la provincia que depositan su confianza. Afirmó que el gobernador Mario Das Neves «lo conoce hace rato», y aclaró que el partido CHST lo va resolver «estratégicamente de la mejor manera». Deslizó que en marzo podría llegar a haber definiciones. Remarcó que los candidatos de estas legislativas «deben ir con ideas».

En diálogo con FM EL CHUBUT, Pérez Catán explicó que cuando el año pasado trascendió la posibilidad de que se presente como candidato, recibió llamados de «diversos sectores de la provincia», que «se incrementaron a finales de año pasado y principios de este año», remarcó.

«Desde que el Diario EL CHUBUT el año pasado un día lo publicó, ha venido pasando que algunos dirigentes o algunos militantes me han dicho esto de lo leí en el diario, pero cuando pase a mí me gustaría que vos seas candidato porque te conozco hace muchos años, porque te he visto militar, porque te tengo confianza», reconoció el ex intendente.

Al respecto, Máximo ponderó que en este último tiempo «ha habido un incremento de llamados y de reuniones de gente a la cual le interesa o quiere militar en pos de de una candidatura, y quiere que yo represente o los represente en esa candidatura siendo el precandidato a diputado nacional por Chubut Somos Todos».

FRENTE ELECTORAL

Consultado por el armado de Chubut Para Todos, Pérez Catán mencionó que «estamos armando un frente electoral con todas las aspiraciones de ser exitosos y repetir los triundos que han venido dándose a lo largo de los últimos episodios electorales».

Al mismo tiempo, el dasnevista dejó en claro que «no es solo una cuestión de nombres o una cuestión de adhesiones, sino que además tiene que haber ideas, porque esto que estábamos hablando antes de empezar a hablar la cuestión de la candidatura. Los candidatos tienen que ir con ideas».

En ese escenario, Máximo dejó entrever que va a trabajar para plasmar en un proyecto esta propuesta de los militantes. «Yo no le voy a decir que no a nadie. Estoy trabajando en este tiempo para ver si esto, que es una expectativa que me vinieron a ver, que me plantearon el tema, para ver que eso sea algo que obviamente suceda en toda la provincia, que nos permita hacer una campaña interesante y que además nos genere todas las posibilidades de poder tener éxito», aseguró.

Con respecto a este proceso, Pérez Catán mencionó que por ahora ha mantenido «pequeñas reuniones pero donde los compñeros me han convocado y yo he ido un poco a escuchar y que de alguna manera es lo que nos impulsa a pensar en llevar adelante el desafío», concluyó.