La lluvia suspende el partido entre Berlocq y Lorenzi

Los tenistas Carlos Berlocq y Paolo Lorenzi igualaban 4-4 en poco más de media hora de juego cuando la lluvia motivó la interrupción del cuarto punto de la serie que Argentina pierde con Italia 2-1 en el Parque Sarmiento, un cruce decisivo ya que de cederlo el campeón caerá en la ronda inicial del Grupo Mundial 2017.

Berlocq, nacido en Chascomús y ubicado en el puesto 81 del ranking mundial de la ATP, y Lorenzi (43), igualaban al cabo de 35 minutos de juego con un quiebre para cada uno, el primero para el italiano que le permitió adelantarse 2-1 y el segundo para el argentino que igualó en cuatro.

"No veo, no veo", le gritó Lorenzi al árbitro de la serie cuando Berlocq se quedó con el octavo game bajo la lluvia persistente y ráfagas de viento que alteraban los movimientos de la pelota, eso originó una breve charla entre los capitanes Daniel Orsanic y Corrado Barazzutti, quienes acordaron la interrupción.El partido se reanudará cuando mejore el tiempo, y mientras tanto los encargados de cuidar la cancha central la cubrieron con lonas negras para que no se acumule agua sobre el polvo de ladrillo.Argentina pierde 2-1 la serie con Italia y necesita ganar el cuarto punto para estirar la eliminatoria al quinto, ahí jugarían el bahiense Guido Pella y Fabio Fognini, quien ingresará en reemplazo de Andreas Seppi, según adelantó a Télam una fuente del equipo europeo.Italia tomó ventaja de 2-0 el viernes último con los triunfos de Lorenzi sobre Pella por 6-3, 6-3 y 6-3, y de Seppi ante Berlocq por 6-1, 6-2, 1-6 y 7-6 (8-6).Argentina descontó ayer con la victoria en el dobles que consiguieron Berlocq y Leonardo Mayer sobre Fognini y Simone Bolelli por 6-3, 6-3, 4-6, 2-6 y 7-6 (9-7).El ganador de la eliminatoria jugará en abril por lo cuartos de final ante Alemania o Bélgica, mientras que el perdedor irá a un repechaje previsto para septiembre próximo, para mantenerse en el Grupo Mundial o bien descender a una de las zonas continentales.