Más de 40 mil personas ya estuvieron en la Fiesta del Asado en Cholila

Si bien el asado es el gran protagonista de esta fiesta, también es acompañado por grandes números artísticos sobre el escenario. Según las estimaciones de los organizadores, entre viernes y sábado, más de 40 mil personas estuvieron presentes en el predio donde se desarrolla la Fiesta del Asado.



El día viernes tuvo la destacada presentación del reconocido artista patagónico Leonardo Miranda, quien deslumbró al público antes del cierre, que estuvo a cargo de Los Entrerrianos del Isondú, conjunto del norte de nuestro país.

El día sábado fue la apertura oficial, con la presencia del intendente local Silvio Boudargham, acompañado por funcionarios del gobierno provincial. Estuvo presente la ministra de la Familia y Promoción Social, Leticia Huichaqueo, el presidente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato, el ministro de Turismo de Chubut, Herman Müller, además del titular del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Alberto Ahmed, el presidente del IPV, Martín Bortagaray, y el subsecretario de Bosques y Parques, Leonardo Aquilanti.

También estuvieron presentes la secretaria de Ciencia y Tecnología, Noelia Corvalán, la subsecretaria de Gestión Ambiental, Mariana Vega, además de diputados e intendentes que también acompañaron el inicio de esta octava edición de la Fiesta del Asado.

En representación del gobierno provincial, Leticia Huichaqueo transmitió el saludo del gobernador Mario Das Neves a los presentes. La funcionaria destacó el fuerte compromiso del intendente para con la gente y aseguró que "Silvio es una persona que sabe lo que quiere, sabe adónde va e interpreta muy bien las necesidades y proyectos de sus vecinos, por eso la firma de convenios y obras, van a hacer la transformación de Cholila".

Cabe recordar que el día viernes el intendiente firmó en Rawson junto al gobernador Mario Das Neves, convenios por un total 13.040.000 pesos para realizar inversiones en Cholila.





Por su parte el intendente Boudargham agradeció el acompañamiento del gobierno provincial durante este año. "Cada vez que me toca visitar Rawson me abren las puertas, me atienden muy bien, quiero agradecer al gobernador Mario Das Neves, quien no pudo estar presente hoy, pero en el día de ayer hemos firmados importantes convenios que se verán reflejados en obras para nuestra localidad".