Inauguraron cisterna de agua potable en Madryn

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, inauguró esta mañana en Puerto Madryn el sistema de abastecimiento de agua potable en el barrio Nueva Chubut, que consiste en una cisterna de 1.000 metros cúbicos y 400 conexiones domiciliarias que beneficiarán, cuando esté concluida la segunda etapa, a más de 1.120 familias de esta importante barriada madrynense.

Del acto también participaron los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino; de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro; el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya; el presidente del IPV, Martín Bortagaray; diputados provinciales, subsecretarios del Poder Ejecutivo, el presidente de Servicoop, Lucas Marani, y el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, entre otros.

Al respecto, el mandatario provincial manifestó que "estar inaugurando esta obra es una gran satisfacción porque la misma es parte de una planificación que hicimos en el 2003 y 2004, donde planteamos que entre las prioridades estaban los servicios. En una provincia que es compleja, porque tiene 225 mil kilómetros cuadrados de extensión".



En el mismo sentido, Das Neves expresó que "pero a pesar de todo, hoy podemos decir con orgullo que más de un 85 por ciento de nuestra población tiene agua, cloacas, luz y gas a lo largo de todo nuestro territorio" y recordó que en sus dos gestiones anteriores "se urbanizaron 23 villas".

"Es el camino que hemos elegido y continuamos por la misma línea sin olvidarnos que cuando se urbaniza un sector, también construimos un Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), una escuela primaria o secundaria y obviamente de nivel inicial que nos permite escolarizar a los chicos de tres años", enfatizó el gobernador



Por su parte, el secretario de Viviendas y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, valoró que "cuando tanto el gobierno nacional, como provincial, municipal y los trabajadores trabajan en conjunto se pueden llevar a cabo obras como estas, las cuales son muy importantes porque tienen que ver con la salud y la vida de la gente".



A su vez, el funcionario nacional recordó que "nos encontramos con 7 millones de argentinos que no tienen agua potable, 20 millones que no tienen cloacas y un poco más que no tienen gas, por eso los Promeba ayudan a enfrentar estos inconvenientes".

"Acá se está terminando con el Promeba 3, que es de un total de 400 millones de dólares que son de entidades multilaterales de crédito que toma la Nación y la idea ahora es continuar con el Promeba 4, con la ayuda de otras entidades internacionales que están volviendo a prestar al país, como es el caso del Banco Mundial, para continuar con este tipo de obras", explicó Amaya.

Asimismo, el secretario nacional destacó que "lo que buscamos es que la política de Hábitat sea una política de Estado, por eso se multiplicaron por 15 veces los fondos federales para llevar a cabo obras de esta envergadura que significan urbanizaciones integrales. No tiene que ver sólo con mejorar en salubridad sino también con la integración total de un barrio con todos los servicios, y el 70% de estas obras están en el interior del país".



Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, se mostró "muy satisfecho por poder contar con obras de esta magnitud, porque tiene que ver con los servicios para nuestra ciudad, dado que la misma ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años y la verdad que la inversión no fue pareja con dicho crecimiento".

"Es un orgullo inaugurar esta cisterna de agua potable que se convierte en un acueducto para más de 400 conexiones domiciliarias que estaremos finalizando del todo en los próximos días, lo que nos permite continuar trabajando por la igualdad de condiciones que tanto pregonamos y llevamos a la practica desde que estamos a cargo de esta gestión", finalizó Sastre.