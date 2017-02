Regionales

Papaiani se sumó a Pablo Das Neves en criticar a Dufour

La diputada mackartista y el vicepresidente del Banco cuestionaron la intención de la ex ministra de Buzzi de postularse para la Intendencia.

La diputada del FPV, Florencia Papaiani, sostuvo que ve a Gustavo Mac Karthy como «la pata peronista» del frente electoral Chubut Para Todos, que encabeza el gobernador Mario Das Neves. Dijo que el ex vicegobernador está conversando con sectores del justicialismo que «no se sienten identificados» por la conducción actual de Ricardo Mutio, que impulsa a Carlos Linares.

«La posibilidad de que Gustavo se sume como la pata peronista del frente electoral es una realidad y es lo que se está trabajando día a día», aseguró la legisladora por FM EL CHUBUT sobre un eventual acuerdo entre una parte del PJ y el frente Chubut Para Todos.

Al respecto, Papaiani estimó que en marzo Mac Karthy «va a tomar definiciones» con respecto a la participación en el frente electoral rumbo a las legislativas de este año. Aclaró que Das Neves «jamás nos pidió sumarnos a CHST, sino que siempre respetó nuestro origen partidario».

También dejó en claro que a Mac Karthy «no lo desvela» ser candidato a diputado nacional, sino que está trabajando «en una construcción mucho más amplia» dentro del frente Chubut Para Todos. «Si le toca encabezar seguramente lo hará pero creo que es producto esa definición de muchas más charlas y de un consenso más generalizado entre todos lo que formen parte en definitiva del frente electoral», expresó.

Consultada por el rol de Mac Karthy en este armado, Papaiani puntualizó que está acercando posiciones «con compañeros que no se sienten identificados con la conducción partidaria actual, y con ganas de conformar un frente electoral como pata peronista», concluyó.

«Dufour no tiene perfil para ser intendenta de Trelew»

La diputada del FPV, Florencia Papaiani, desacreditó las condiciones de su compañera de banca, Gabriela Dufour, para ser candidata a intendenta de Trelew en 2019. «Creo que la ciudad realmente requiere de otro tipo de dirigentes con una formación política importante, abocados a resolver las cuestiones concretas», sostuvo Papaiani.

La legisladora, que no descartó pelear por una candidatura, consideró que Dufour «no tiene el perfil» de intendenta de Trelew. «Divaga mucho en planes estratégicos que no llegan a nada», criticó y agregó que como ministra del ex gobernador Martín Buzzi le faltó «visión» para tomar decisiones.

«En muchas cuestiones uno tiene que tener cierta formación para tomar decisiones, y creo que en el caso de Gabriela cuando ha sido ministro le ha faltado esa faceta y esa visión», opinó Papaiani.

Además, la legisladora del FPV entendió que «Trelew tiene que tener el protagonismo que ha tenido siempre como cuna de la política de la provincia. Creo que es una ciudad realmente importante, muy política».

En cambio, resaltó que Dufour tiene un perfil «técnico con mucha formación académica», y su mirada abarca «grandes planes estratégicos que después realmente no llegan nadie». Mientras que «la ciudad requiere de que uno al trabajar en la intendencia resuelva sus problemas a diario, más allá de que planifique la ciudad, pero me parece que se requiere otro tipo de perfil».

Pablo Das Neves: «Dufour quiere ser intendenta para tener fueros»

El director del Banco Chubut, Pablo Das Neves, sostuvo que la diputada del FPV Gabriela Dufour quiere llegar a la intendencia de Trelew en 2019 «para tener inmunidad de arresto», frente a las condenas judiciales que están siendo revisadas. «Es un caso muy similar al del (ex presidente) Carlos Menem en el Senado de la Nación», remató.

«Lo que hace Gabriela Dufour es jugar con los plazos, postularse a la intendencia y si tiene suerte, estar cuatro años más con los fueros e inmunidad de arresto. Pasa por esto más que tener un interés genuino de desarrollar a Trelew», replicó Das Neves los dichos de Dufour.

Explicó la postulación de Dufour que «más que una decisión política es una estrategia judicial; tiene una condena firme en dos instancias y otras causas judiciales que están avanzando y por supuesto que tener un cargo público, a una persona le brinda fueros o inmunidad de arresto».

«TIENE PRONTUARIO»

Además, Pablo Das Neves entendió que Dufour «ha tenido una muy mala gestión» en su paso por el gobierno anterior de Martín Buzzi, y «más que un currículum tiene un prontuario», ironizó. «Si (Dufour) tiene aspiraciones tiene todo el derecho de participar, pero también es importante que la gente pueda evaluar los antecedentes de cada uno de los que se presenta», sostuvo el director del Banco por Radio 3.

En tanto, Pablo Das Neves ratificó que quiere ser intendente de Trelew, pero hoy se mostró íntegramente enfocado en su desempeño al frente del Banco Chubut. «Es un anhelo que uno tiene, no lo voy a negar y como dirigente político el objetivo es conducir los destinos de su ciudad pero aún faltan tres años», expresó.

De esta manera, sostuvo que si bien dialoga con mucha gente ya que «camino Trelew», no tiene previsto por ahora ninguna «reunión política» en los próximos días, al ser consultado por su trabajo en los barrios con las vecinales.

En ese marco, el director aseguró que «parar aspirar a un cargo uno tiene que demostrar capacidad de gestión y hoy por hoy me encuentro enfocado en mi tarea en el Banco de la Provincia».