Regionales

La Policía de Chubut brindará un balance de lo trabajado cada semana

Lo afirmó hoy Das Neves tras una charla con el Jefe de la Policía. "Nosotros necesitamos comunicar" agregó.

Tu envío fue realizado con éxito.

El gobernador Mario Das Neves afirmó este martes que la Policía del Chubut brindará una conferencia una vez a la semana con el fin de ofrecer a la comunidad información sobre los hechos delictivos y su posterior resolución.



Detalló que "hoy estuve hablando con el Jefe de la Policía de varios temas, algunos que han sido ruidosos o impactante en los últimos tiempos y que se está trabajando muy bien".







"Lo que no hablé y me adelanto a decirle al ministro de Gobierno (Pablo Durán) y al Jefe de Policía (Luis Avilés) es que a mí me gustaría que un día a la semana, jueves o viernes, haya una conferencia permanente de la Policía planteando el esclarecimiento o no de los hechos delictivos que hay en la Provincia. Nosotros necesitamos comunicar".





"La comunicación es la base de tener un pueblo informado y movilizado", subrayó.