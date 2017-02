Regionales

Apelaron ante el STJ la absolución de Dufour en causa por "abuso de autoridad

La fiscalía de Puerto Madryn apeló ante el Superior Tribunal de Justicia la absolución de la exministro y diputada Gabriela Dufour en una causa por "abuso de autoridad" en el otorgamiento de permisos de pesca. También se apeló la situación de Héctor Rojas, el ex subsecretario de pesca.

El fiscal Daniel Báez presentó lo que técnicamente es un "recurso extraordinario" contra el fallo de la Cámara Penal de Trelew. En esa oportunidad, el tribunal integrado por Florencio Minatta, Alejandro Defranco y Adrian Barrios había revocado la sentencia de primera instancia que había condenado a 12 meses de prisión a Dufour y Rojas por "abuso de autoridad" en el otorgamiento de permisos de pesca al Buque Sofía B. Ahora, Báez recurre al Superior Tribunal para que, según indica en la presentación, "se revoque la sentencia impugnada" y se ratifique la condena de primera instancia.

"Entiendo que los Jueces Adrián Barrios, Florencio Minatta y Alejandro Defranco se equivocan en la solución del caso y permiten la impunidad de funcionarios públicos en el dictado de resoluciones que beneficiaron económicamente a un empresario en particular, en desmedro del resto que cumplen con la ley", sostuvo Báez. Además, el fiscal jefe de Puerto Madryn se refirió a los cambios de calificación entre los tribunales de juicio y las cámaras penales. "Llama la atención la distancia abismal que existe a veces en la resolución de un Juez de Primera Instancia y los Jueces de la Cámara. Este abismo no lo es sólo en la faz técnica. Lo que resulta sorprendente es que difieren incluso en la interpretación de los hechos y por eso, no solo los fiscales sino también los defensores, entendemos que existe una suerte de perinola en los fallos, donde cualquier resultado es posible".