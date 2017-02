Regionales

Habrá sesión extraordinaria para tratar el acuerdo con Magistrados

Das Neves confirmó que el acuerdo con magistrados será tratado el martes en sesión extraordinaria de la Legislatura

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, confirmó esta mañana que el acuerdo con Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial será girado para su tratamiento en sesiones extraordinarias el martes próximo, y advirtió que es "un acuerdo charlado, acordado responsablemente con los magistrados, así que espero que lo voten".



"El primero que tendría que votar con las dos manos y los dos pies es Meza Evans, porque corrige el descalabro que él hizo", manifestó Das Neves al ser consultado por los periodistas.





Insistió el gobernador en que "nosotros no lo firmamos en el 2012 porque no se podía pagar, después hicieron un acuerdo que no se podía pagar y andaban a los abrazos".





"A los diputados les interesa que cobren los embargos, que nos saquen a nosotros la plata. Fue acordado con los magistrados responsablemente, así que espero que el 14 lo voten. Sino cada vez que ingrese un embargo vamos a decir gracias a qué diputado se produjo el embargo", finalizó Das Neves.