Intimaciones para la limpieza de terrenos baldíos de Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió esta mañana a las acciones que se llevarán a cabo en el Barrio Los Sauces, en el que se observa gran cantidad de espacios sin ocupar, pero pertenecientes a diferentes propietarios.

Por una cuestión de seguridad -explicó- "se realizarán intimaciones y se exigirá la limpieza de los terrenos baldíos".



El intendente Maderna estuvo reunido en las últimas horas con algunos vecinos del barrio Los Sauces, visitando algunos domicilios particulares, y recibiendo las quejas por falta de seguridad y principalmente por los terrenos que cuentan con una gran cantidad de maleza que sirve de escondite, en muchos casos, de maleantes.

"Desde mañana estaremos trabajando con "Trelew Primero", nucleando a la Agencia de Seguridad, el Área de Inspección, la Secretaría de Desarrollo Territorial, y Medio Ambiente, porque hay una problemática específica relacionada con la gran cantidad de terrenos baldíos, que tienen a sus propietarios. Empezaremos, entonces, con intimaciones y vamos a exigir la limpieza de los terrenos baldíos. Ya no da para más, están muy altos los yuyos. Esto lo estamos haciendo en distintos puntos de la ciudad. Y lo tenemos que trabajar también con el Tribunal de Faltas, para multar a los que no se hagan responsables. Y veremos alguna normativa con el Concejo Deliberante que nos permita ingresar en sectores privados. Hay situaciones complejas en las que no se puede seguir de esta manera", explicó el intendente Maderna.