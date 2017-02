Madryn

Cerró Cerámica San Lorenzo y despidió a todos sus empleados

El Grupo Lamoza decidió el cierre de la planta de Cerámica San Lorenzo y en forma tempestiva despidió a la totalidad de sus empleados. Son 140 familias que quedan sin trabajo. El gremio de los Ceramistas se reúne en Buenos Aires para definir acciones, ya que son dos las plantas del grupo económico mexicano que cerraron sus puertas despidiendo a todos sus trabajadores.

Fue el peor final para la planta que Cerámica San Lorenzo tenía en Puerto Madryn. Luego de varios rumores y negociaciones por la posibilidad de que sean despedidos 50 trabajadores, el grupo Lamoza, propietario de San Lorenzo, decidió el cierre definitivo de la fábrica ubicada sobre Ruta 1, con el saldo de 140 trabajadores en la calle.

"El gerente de Recursos Humanos nos acaba de comunicar el cierre definitivo de esta planta, la misma decisión que se tomó en Villa Mercedes", señaló ayer al mediodía el secretario General del gremio de Ceramistas, Armando Moyano.

SIN RENTABILIDAD

A la hora de consultarle por los motivos que llevaron a tal decisión, el dirigente gremial explicó que "parece que no es rentable para ellos, no es negocio de producción y van a centrar en Azul y San Juan lo que se producía en Villa Mercedes y en Madryn".

Respecto a las indemnizaciones, las mismas estarían a disposición la semana próxima, pero desde el sindicato de Ceramistas intentarán frenar esta situación: "Nosotros, con los trabajadores no estamos pensando en eso, sino que estamos pensando en buscar cualquier tipo de alternativa, porque es nuestra obligación como organización sindical defender los puestos de trabajo".

SIN EXPLICACIONES

Hasta hace unos días atrás, la intención del grupo empresario era la de despedir a unos 50 trabajadores, pero finalmente se decidieron por el cierre de la planta. Moyano explicó cuáles fueron los motivos por los que Lamoza cambió la decisión: "Nosotros en todo momento tuvimos una predisposición al diálogo, pero nunca se dio la mesa de negociación. En el momento en que nos acercamos para anoticiarnos de esto esperábamos otra cosa, pero sin demasiadas vueltas nos dijeron que la planta cerraba".

Luego de enterarse de esta triste noticia, el sindicato de Ceramistas analizará los pasos a seguir: "Vamos a denunciar ante la Secretaría de Trabajo cuál fue la decisión de la empresa, ya me comuniqué con Marcial Paz y le anunciamos que la empresa había decidido esto", contó el dirigente sindical.

REPETIR EL PASADO

Armando Moyano destacó también que el cierre de esta planta se da en un contexto de modelo de país que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri: "No puede ser que se pase por alto la situación laboral, la mano de obra local, el cierre de distintas empresas, la desvinculación de muchos trabajadores. Antes uno se alarmaba por el despido de un solo compañero en el peor de los casos, pero ahora pasamos a cerrar fábricas. Me parece que debe haber proteccionismo para que no se pierda la mano de obra local".

El dirigente de Ceramistas agregó que "son muchos los factores que influyen, la liberación de las tarifas de los servicios, el libre ingreso de productos de importación que hace difícil la competencia con el mercad local, me parece que el Estado tendría que sentar a las partes y exigir respuestas sobre quién tiene responsabilidad en esto".