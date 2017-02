Regionales

Pidieron perpetua para el acusado por el crimen del enfermero de Gan Gan

El lunes a las 10 horas las juezas Patricia Reyes, Stella Eizmendi y Marcela Pérez Bogado darán a conocer su veredicto sobre la responsabilidad de F. G. en el homicidio de Miguel Aguilera, asesinado el pasado 30 de Abril.

Tu envío fue realizado con éxito.

El fiscal Alex Williams y el querellante Carlos Villada pidieron que sea condenado por homicidio en ocasión de robo y homicidio agravado por alevosía y criminis causae, respectivamente. Esta última calificación prevé una pena única, en caso de ser encontrado culpable de dicho delito, de prisión perpetua.

Los defensores públicos Lucio Brondes y Rodrigo García Palumbo solicitaron que la condena sea por homicidio simple y hurto, que prevé una pena mínima de 8 años de cárcel.

García reconoció en la audiencia anterior ser el autor del homicidio del enfermero de Gan Gan, cuando este lo acercaba hasta el cruce de ruta desde la localidad de la meseta.

"Yo no sabía, me perdí, en ningún momento tenía pensado hacer nada como eso, nunca quise lastimar a nadie", afirmó García en la etapa final del juicio que comenzó la semana pasada. "Cuando le dí el primer puntazo me asusté y no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió fue agarrar la camioneta e irme para Trelew", sostuvo en otro tramo de su declaración.

El cuerpo de la víctima fue encontrado escondido dentro de una alcantarilla a la vera de la Ruta 1. Su camioneta -con la patente cambiada- y su celular se hallaron en poder de García.

La sala de audiencias de Tribunales estuvo colmada en su capacidad por familiares, amigos y vecinos de la víctima, que viajaron desde la localidad de Gan Gan para presenciar la jornada de los alegatos. Incluso varios debieron quedarse afuera de la sala de audiencias.