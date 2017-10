Sergio Maldonado en una carta a Santiago: "Que todos los culpables paguen por lo que te hicieron"

"Ayer 20 de octubre pude despedirme de vos, me dejaste parte de tu corazón. Dónde estés con tu alma, deseo que hayas sido testigo de todo lo que ocurrió en estos 80 días, de toda la gente que te conoció, que te quiere, que se movilizó y sensibilizo por vos", comienza un mensaje que Sergio publicó en su cuenta de Facebook.

Ayer por la tarde, al salir de la Morgue Judicial, Sergio Maldonado confirmó que el cuerpo hallado el martes en el río Chubut era el de su hermano y responsabilizó a Gendarmería Nacional por su muerte.

"Siento que vos te fuiste pero me dejaste muchos hermanas/os, Amigas/os, madres, padres, abuelas/os, primas/os, así todo fue un cambio injusto pero necesario para que todos nos replanteemos muchas cosas. Donde quieras que estés, seguí siendo Santiago", continúa el texto.

Seguidamente, Maldonado expresó: "Siento mucha tristeza, angustia, dolor, bronca y orgullo por ser tu hermano" y agregó: "No tengo más palabras, sólo agradecerte por haber sido uno de los tantos que te buscamos".

Y continúa: "Siento que esto tengo que compartirlo con toda la gente que nos ayudó a encontrarte y ayudará a que sepamos la verdad y se haga justicia", añadió.

Por último, finalizó su mensaje: "Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y puedas descansar en paz. Para vos y por vos siempre. Que nada te detenga, que sigas tu camino".