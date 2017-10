Dos localidades elegirán convencionales que redactarán sus Cartas Orgánicas

«Nosotros tenemos una elección particular, que es la elección de Convencionales Constituyentes para tener la Carta Orgánica Municipal», recordó el intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja. Aunque reconoció que en aquella localidad, «pese a que tenemos 33 candidatos para convencionales constituyentes, no se ve una actividad como cuando se elige intendente o concejales».

Lamentó Britapaja ese desinterés de la comunidad sarmientina, porque «nos costó que la gente fuera a votar en las PASO, inclusive los jóvenes de 16 años tienen pocas intenciones de ir a votar».

LAGO PUELO

«Es un hecho histórico para la localidad», resaltó Raúl Ibarra, intendente de Lago Puelo, la elección de las personas que serán responsables de redactar la Carta Orgánica de la localidad.

Ibarra, quien se desempeñó como Juez de Paz, recordó que «en muchas sentencias expresé que muchas cuestiones de conflicto, caso contaminación, uso de los bosques, pasaban porque Lago Puelo carecía de una Carta Orgánica. Y la realidad era que por la cantidad de electores que había, ya estábamos en condiciones de hacerlo».

Además, la redacción de una Carta Orgánica «llega en un momento en el que hay confrontación entre los intereses inmobiliarios, el uso de la tierra, la contaminación de las aguas, el uso de las canteras. Hay un sinnúmero de realidades que ameritan que la Carta Orgánica sea tratada en este momento, en un momento adecuado», sostuvo Ibarra.

A diferencia de lo que se percibe en Sarmiento, Ibarra consideró que en Lago Puelo hay interés de la comunidad por votar a los convencionales constituyentes. «Hasta de las Paso hubo un desconocimiento, de hecho hubo más de 800 votos en blanco. Entre votos en blanco y gente que no vino a votar, promediamos unos 3.000 electores, algo que no era usual en Lago Puelo. No estaba instalado, no se sabía muy bien para qué era. Pero después de las Paso el trabajo que hicieron los distintos partidos políticos, y a los que nos sumamos nosotros también desde la municipalidad, la gente fue de a poquito sumando interés», concluyó.