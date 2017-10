«Las autoridades de la Cooperativa nos tienen que ayudar a gestionar»

En la edición de ayer dábamos cuenta del pedido de las autoridades de la Cooperativa que la Municipalidad evaluará como plan de inversiones en servicios de agua, cloacas y energía proyectadas para la próxima década. El costo total de las obras de energía, agua y cloacas que expusieron los gerentes de la prestataria, asciende a 1.500 millones de pesos, más del doble de lo que el Municipio viene gestionando ante el Gobierno Nacional. «Trelew necesita obras, me parece perfecto que se piense de acá a los próximos 50 años.

Pero todo lo que no se hizo 50 años atrás, sin lugar a dudas no lo voy a poder resolver en esta gestión», advirtió ayer Maderna. Y agregó el Intendente que «esta gestión va aportar su grano de arena y nosotros ya tenemos presentado ante el Gobierno nacional más de 700 millones de pesos en este tipo de obras de inversiones que necesita Trelew para poder mejorar sus servicios».

Aunque consideró que «no me parece descabellado» trabajar en conjunto el plan de inversiones, dejó en claro que a las autoridades de la Cooperativa «las vamos a invitar a que nos acompañen a gestionar, a recorrer las oficinas». Además contrapuso que «ya estamos ejecutando colectoras cloacales, que nos habían pedido desde la Cooperativa. Nos habían pedido las redes de agua en zona de chacras, la red de agua en barrio Moreira la estamos ejecutando, tendido eléctrico en barrio San Martín lo estamos ejecutando y casi terminando, tanques elevados de barrio Codepro. Los servicios de la ciudad también lo estamos ejecutando, las obras de pavimento las estamos haciendo con servicios como tiene que ser». Y dejó en claro que todo eso «lo estamos financiando nosotros con el Bono Provincial».

ELECCIONES EN COOPERATIVA

Desde la prestataria se estima convocar a elecciones de delegados recién para enero, pero Maderna espera que «ojalá sean antes, para que esté legitimada la conducción. Pero a mí no me molesta en nada los puntos de vista. Lo que sí me puede molestar que no se tengan acciones, y ojalá sea lo más rápido posible», expuso el Intendente.