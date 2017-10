Mujer en situación de calle pide ayuda

En nuestra redacción, Segundo contó que necesita sacar sus pertenencias del domicilio donde vivía, pero que no tiene recursos para hacerlo. «Desde el Municipio me dijeron que me quede tranquila, que iban a conseguir que saquen mis cosas, pero pasaron dos días y su ayuda no llegó», indicó Segundo.

Por este motivo, le pide a los vecinos de Trelew que «me ayuden a sacar mis cosas de la casa, para poder dormir y comer».