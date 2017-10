Se realiza nuevo taller de contención a chubutenses derivados a Buenos Aires

De esta manera, quienes se quieran sumar se pueden acercar el miércoles de 13.30 a 15 horas a Sarmiento 1172, a metros del Obelisco porteño. «Fauna Brava asocia el diseño sustentable, lo lúdico y el consumo responsable. Con ellos realizaremos un muñeco que servirá de amuleto para que pueda llevarse el participante», explicaron desde la representación provincial en Buenos Aires.

FAUNA BRAVA PARA ARMAR

Bajo el lema «Fabricar Juguetes, crear conciencia, contar historias», Fauna Brava plantea una propuesta ecoamigable para cortar, coser y armar.

«Fabricamos muñecos lavables y duraderos con tejidos naturales y relleno hipoalergénico», contó la docente Romina Picoro, responsable del emprendimiento, y explicó: «Las láminas didácticas para armar están estampadas artesanalmente con tinta al agua sobre puro algodón. Construimos así un producto ecoamigable y novedoso».

Fauna Brava participó y representó a Chubut durante este 2017 en la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio que la Sociedad Rural Argentina tiene en el barrio porteño de Palermo, como así también en la Feria Puro Diseño, el espacio de mayor difusión y venta de diseño argentino en Latinoamérica, entre otros eventos.

ARTE TERAPIA

El Arte Terapia es una forma de trabajo que combina las posibilidades del arte y la creatividad con las ventajas del trabajo grupal. Este espacio fomenta la expresión de sentimientos y emociones, la creatividad y la participación.

El desarrollo de la creatividad es indispensable para el trabajo en promoción de la salud, entendiendo esta última como conductas que mejoran el bienestar cotidiano de las personas, cursen o no tratamiento médico.

No es necesario tener conocimientos de arte o pintura para poder disfrutar y participar plenamente del taller, ya que lo importante no es el resultado sino el proceso de realización.

VENTAJAS DEL ARTE TERAPIA

Se trata de una terapia no verbal: las imágenes permiten expresar emociones y sentimientos sin tener que traducir las palabras. En esta actividad, la producción artística estimula la liberación intensa de emociones contenidas o con dificultades para su expresión.

Además, se integra tanto el mundo interno del participante (sensaciones, sentimientos, emociones, miedos, entre otros), con el mundo circundante (nueva rutina asociada a la salud).

Es importante valorar que los procesos de producción elaborados a partir del Arte Terapia propician un sentido, una búsqueda personal y un significado propio, con el acompañamiento específico de profesionales especializados en la materia, en un contexto de calidez y buen ambiente para desarrollar las diferentes actividades planificadas y diseñadas.