Ingram confía en enderezar junto a Touriñán la relación del Gobierno con la oposición

El parate legislativo producto de las elecciones y del recuento de votos que se llevará a cabo en la Casa de las Leyes oxigenará la tensión entre el oficialismo y la oposición.

Los diputados se volverán a ver las caras el 31 de octubre y el 2 de noviembre, donde comenzará la polémica por la armonización de la caja.

El líder del bloque dasnevista, Roddy Ingram, se mostró confiado de «lograr una paz» en la Legislatura y en este esquema posicionó al presidente del bloque Frente Para la Victoria, Javier Touriñán, como una pieza clave.

«Con Touriñán charlamos y tenemos una relación madura. Lo que acordamos en Labor Parlamentaria lo respetó y por eso destaqué a Touriñán que no participó en ninguna de las dos sesiones, lo que habíamos acordado el 21 de septiembre de no sesionar», relató Ingram en diálogo con FM EL CHUBUT.

Sin embargo, remarcó que en el FPV «hay un núcleo duro» a los que calificó de «poner palos en la rueda a la gestión provincial». Ingram aclaró que hay otros diputados dentro del espacio kirchnerista «que son más coherentes» y ratificó que buscará encaminar el diálogo y el consenso con Touriñán.

«NO VAMOS A FUNDIR A LOS MUNICIPIOS»

El diputado de Chubut Somos Todos fijó su postura sobre el proyecto de Gustavo Fita (FPV) que busca cobrarle intereses a municipios y al Gobierno provincial en caso de que no depositen entre los días 1 y 5 de cada mes los aportes a la obra social.

«Nosotros no estamos de acuerdo porque no es solamente los intereses, hacen responsables a los intendentes, al gobernador, al ministro de Economía, al secretario de Hacienda, y hablan de una tasa bancaria», precisó Ingram a FM EL CHUBUT. Sin vacilar, aseguró que «nosotros no vamos a fundir a los municipios, por eso no vamos a acompañar este proyecto».

Con respecto a la iniciativa de Blas Meza Evans para «blindar» la caja de jubilaciones provincial y calificar con dos tercios cualquier intento de traspaso, Ingram precisó que están de acuerdo, aunque confirmó que intentarán «hacer alguna modificación para que también se agregue el acompañamiento del Gobierno provincial a la no armonización de la caja».