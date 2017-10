Con el compromiso de siempre y las ansias de la primera vez

Geny tiene 85 años. No se pierde una sola elección, y a pesar de inconvenientes de salud con los que lucha día a día, incluyendo su situación de movilidad reducida, le ganan las ansias y con la mayor de las alegrías asiste a votar, para ser una de las protagonistas de nuestra querida democracia.

La de ayer no fue la excepción; acompañada de su hija Mónica y apoyada en su carrito asistió a la Escuela 714, no muy cerca de su domicilio, pero eso es para ella lo de menos. El entusiasmo es lo que vale, la alegría de saber que aprovechó la posibilidad de participar y elegir.