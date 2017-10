Aumentan las naftas entre el 9 y el 12 por ciento

Se trata del primer aumento que disponen las compañías luego de que comenzó a regir, el pasado 1° de octubre, el mercado libre de combustibles, según el acuerdo alcanzado enero por las empresas productoras y las refinadoras.

Según confirmaron a Télam fuentes de las petroleras YPF, Shell y Axion, las compañías irán concretando, durante la jornada de hoy, los cambios en las pizarras para los precios de los gasoil G1 y G2 y las naftas súper y premium.

La petrolera Shell informó, pasada la medianoche, que a partir de las 06:00 estará aplicando "un aumento en el precio de sus combustibles en todo el país, que estaba vigente desde el 2 de julio".

Como referencia, los nuevos precios de venta al público correspondientes a estaciones de servicio de subsidiaria de Shell en la Ciudad de Buenos Aires serán de $ 19,99 a $ 21,97 para la Fórmula Súper; de $ 22,99 a $ 25,73 la V-Power Nitro+ Nafta; de $ 17,76 a $ 19,35 la Fórmula Diesel, y de $ 20,51 a $ 22,54 la V-Power Nitro+ Diesel.

Por su parte desde YPF, la compañía que concentra el 55% del segmento minorista del mercado de combustibles con 1.500 estaciones de servicio, también confirmó el aumento durante el transcurso del lunes en un promedio del 10%.

Si bien no se informó oficialmente como en el caso de Shell, los aumentos para la petrolera nacional serán del 9 % para el gasoil; 10% para la nafta súper y 12% para la nafta Premium.

Desde la petrolera se explicó a Télam que "el incremento decidido está en linea con la devaluación del trimestre, pero a la vez muy por debajo del aumento del petróleo crudo de referencia conocido como Brent y los biocombustibles" registrados desde el último incremento el 1° de julio.

Desde la petrolera Axion también se confirmó el incremento con valores similares a los de YPF, aunque aún no se había dado a conocer los detalles de las mismas, pero de mantener su política de precios se ubicará en el mismo rango que los surtidores de YPF.

La liberación del mercado de combustibles entró en vigencia con la suspensión del acuerdo entre productoras y refinadoras petroleras que daba marco a la transición hacia valores internacionales del sector hidrocarburífero, aunque no se registraron alzas de precios en el segmento minorista, es decir en las estaciones de servicio de todo el país.

En la primera semana de octubre los directivos de las compañías productoras de crudo y las refinadoras coincidían en que el precio de las naftas y el gasoil requería un ajuste al alza, pero admitían que esos cambios en las pizarras debían estar en torno al 8% y el 10%.

Las empresas que actualmente dominan el mercado nacional de combustibles son las petroleras YPF, con una participación en torno al 55% del total, seguido por Shell con el 21%; Axion con 12%; Pampa (ex Petrobrás) con 6%; Oil con un 4%, y el restante entre otras compañías menores.

Como parte del acuerdo el precio de los combustibles registró variaciones trimestrales en enero, abril y julio con un alza acumulada del 15% y debía ser sometido a otro análisis de costos a partir de hoy, lo cual quedó superado por la suspensión del entendimiento.

La estabilidad de precio de naftas y gasoil para los consumidores particulares que se registró en el primer día de octubre no siguió la tendencia que decidieron varias de las petroleras para el canal mayorista, ya que varias de ellas dispusieron este fin de semana aumentos de entre el 10% y el 11,5%.