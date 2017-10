Comenzó el Jury contra Freiler y pidieron su remoción

Con Freiler a su lado y en silencio, el defensor José María Olivares advirtió al Jury de Enjuiciamiento que al magistrado "se lo ha denostado como persona" y que se realizaron acusaciones para atribuirle un nivel de vida comparado con "un lujo asiático" que, según advirtió, no tiene.

"Es posible defender a un acusado. Lo que no es posible es defender a un condenado. A Freiler se lo acusa de tener lujos asiáticos. Sigo buscando que me expliquen qué es lujo asiático. No lo consigo ni en Google", dijo el abogado al Jury de Enjuiciamiento.



El defensor sostuvo que "a Freiler no se lo ha atacado como juez" sino que "se lo ha denostado como persona" y a través de los medios "se instaló una imagen peyorativa sin ninguna necesidad." Un rato antes, el diputado del PRO Pablo Tonelli y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, en el rol de acusadores, habían hecho un repaso de los bienes que se le atribuyen al camarista y advirtieron que no puede justificar unos 16 millones de pesos.

En la lista aparecen una casona frente a la quinta presidencial de Olivos, un departamento en Pinamar, un lote de 4000 metros cuadrados en Necochea, una cupé Mercedes-Benz C250, una camioneta Ecosport, otros dos autos antiguos de colección, un yate y una moto de agua, entre otras propiedades.

Según sostuvieron, "los egresos no sólo superan a los ingresos" sino que además hay incumplimientos de pago de impuestos que "vulneran la buena conducta que debe tener un juez y por sí solos son causal de mal desempeño".

"Tenemos que juzgar un modelo ético y moral de un juez. Los estándares son claros. Más allá de las irregularidades que denunciamos, hay una cláusula de identidad moral. Solicitamos la remoción del doctor Freiler", dijeron.

Pero, en su alocución, la defensa reclamó la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que votó la suspensión del magistrado, aprovechando la ausencia de un senador kirchnerista.

Para el abogado de Freiler, "destituir a un juez de la Nación es tocar una fibra íntima de la República" y "así como se le exige a un juez mayor celo en su ética, para desplazar a un miembro del Poder Judicial también tenemos que tenerla".

A su criterio, validar la suspensión del camarista que se votó el 17 de agosto pasado es "favorecer a la trampa, la picardía y las voluntades representadas segun dice la Constitución Nacional".

Luego, Olivares cuestionó las pruebas que acusan a Freiler un enriquecimiento que no puede justificar y subrayó el criterio de cosa juzgada que tiene un sobreseimiento que obtuvo en la justicia (y que fue anulado el viernes pasado).

"Comprendo que en el afán de incriminar se busquen imputaciones por demás. No consiento el sistema almacenero, avasallante y arbitrario con el que se le determinó un desbalance financiero. Hagan una pericia por expertos", reclamó.

Y añadió: "Freiler no se considera sin derecho a pagar impuestos. Pero él ha dicho que puede ser deudor y priorizar como destina sus ingresos. Entren en mercado libre y vean. Un Porsche no supera los 100 mil pesos. La cupé fue comprada incendiada. Y no hay deudas con AFIP".