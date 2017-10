Parrilli negó cargo y consideró la causa como un "armado político" para perjudicar a Cristina Kirchner

El ex funcionario así lo dijo ante el juez federal Claudio Bonadio y además explicó que dentro de sus funciones en el gobierno anterior no estaba el de dedicarse a temas de política exterior.

El ex secretario general de Presidencia durante la firma del Memorándum con Irán negó los cargos y aseguró que no tuvo ningún tipo de participación en las negociaciones y firma del Memorándum con Irán por el caso AMIA.

Su indagatoria dispuesta por Claudio Bonadio fue porque la fiscalía dio cuenta que del estudio de antenas telefónicas ubicadas en cercanía de Presidencia, se desprende que Parilli estuvo presente durante un encuentro en ese lugar del que se ventilaron pormenores de las negociaciones.

Fue el 15 de mayo de 2013 cuando una escucha telefónica registró a D´Elía teniendo una conversación con Jorge Khalil, el señalado por Nisman como representante de la comunidad iraní.

"Yo estoy con una persona amiga, que te está escuchando, que yo no voy a nombrar… ¿Los dos mensajes que tenés cuáles son?", le dijo D´Elía a lo que Khalil respondió: "…si hay un verdadero interés para empezar y entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno, con funcionario de gobierno de acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo o a Beirut mejor... o a alguna zona del golfo... para empezar las relaciones directas de funcionarios a funcionarios... están dispuestos a viajar y sacar las cosas".

En ese reunión, de acuerdo a los registros de ingreso a Presidencia estuvieron presentes Parrilli y el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, este último indagado ayer por Bonadio.