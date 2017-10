Sastre: "El VIP clausurado será una oficina receptora de denuncias contra la trata de personas y violencia de género"

Anoche, la Policía de Chubut con orden judicial, clausuró un VIP ubicado sobre calle Villegas la 500, donde se detuvo a la propietaria. La orden fue dada por la Justicia Provincial mediante la Dra. Patricia Reyes, a pedido del fiscal Daniel Báez, luego que la causa no tuviera eco en la Justicia Federal.

Hace pocos días, una mujer embarazada logró escapar y denunció que estaba obligada a mantener relaciones sexuales por dinero en contra de su voluntad. La causa pasó al Juzgado Federal, pero el Juez entendió que no era trata de personas sino “privación de la libertad” y derivó la causa a la justicia provincial.

En contacto con la prensa el Intendente Sastre agradeció a la Jueza Patricia Reyes y al Fiscal Daniel Báez y valoró su compromiso con la sociedad. "La Justifica Federal entendía que no había 'trata de personas', pero el fiscal Báez con buen tino ayer hizo el allanamiento pertinente" afirmó Sastre y adelantó que se tratará que el local “pase a la órbita municipal para ser usado incluso con actividades contra la trata".

La idea es que el inmueble se constituya como una oficina receptora de denuncias contra la Trata de Personas y la Violencia de Género. De hecho existe un proyecto presentado por concejales de Chubut Para Todos en las últimas semanas, que tuvo aceptación en el Concejo Deliberante.

El Jefe Comunal indicó además que "desde el Municipio se nos hacía imposible clausurar ya que hablamos de una 'vivienda particular' que no cuenta con habilitación. De igual manera personal Municipal, de la Justicia y Policía, pudieron avanzar y llegar a esta clausura definitiva".

"Seguimos avanzando con las políticas que pregonamos desde nuestra gestión. El tema de la Trata es realmente un flagelo gravísimo, y esta clase de operativos sirven para ir en contra de estas cuestiones, para seguir avanzando en lo que pretendemos para Puerto Madryn", finalizó Sastre.