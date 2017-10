Clausuraron un VIP de Madryn

“En el lugar se seguía ejerciendo la prostitución de una manera delictiva. Había dos mujeres”, detalló Báez, quien estuvo presente en el lugar. “Hubo una señora identificada como Carmen López, que sería la encargada del lugar, que intentó resistir el accionar policial con un cuchillo. La mujer está detenida: se le imputan delitos de desobediencia y atentado a la autoridad”.

Báez aclaró que la “trata de personas” es competencia de la Justicia Federal y que lo que se investiga localmente es la “facilitación y promoción de la prostitución”. “Es una investigación que se desprendía de una causa del Juzgado Federal. La causa llega a la Justicia de Puerto Madryn”, detalló Báez. “Se comprobó que eso es un prostíbulo. La ley nuestra pena la facilitación y la promoción de la prostitución, aún con el consentimiento de la víctima. Era un lugar donde se facilitaba y se promocionaba la prostitución”, explicó.

Hace pocos días, una mujer embarazada logró escapar y denunció que estaba obligada a mantener relaciones sexuales por dinero en contra de su voluntad. La causa pasó la Juzgado Federal, según informó la policía provincial, y allí entendieron que no era trata de personas sino “privación de la libertad” y derivó la causa a la justicia provincial. “A la mujer la obligaban a consumir cocaína. Fue al Juzgado Federal. Incluso hablé con el doctor Fernando Gelvez y no estaba enterado. Ni siquiera le corrieron vista al fiscal”, afirmó Báez, quien destacó al Fiscal Federal.

“El día de ayer se pidió la clausura y es un precedente importante porque es la primera vez que se utiliza. Es una figura procesal y valoro que la jueza Patricia Reyes haya tomado la petición de la fiscalía” dijo el fiscal jefe y sostuvo que van a sostener la clausura. “Hay un vacío legal en cuanto a la clausura porque no es un comercio habilitado, pero acá había otro trasfondo y finalmente se logró el objetivo”. “Lo que se persigue es que esto es más que un VIP. Es una especie de prostíbulo, ya no era un departamento ocupado por dos personas que con total libertad. Lo que queda claro, es que estas personas hacen un aprovechamiento de la situación social de la mujer, y no es casual ese aprovechamiento”, finalizó.

Fuente: Fiscalía Madryn