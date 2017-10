River y Lanús juegan la primera semifinal de la Libertadores

El partido de ida se disputará desde las 19.15 en un estadio Monumental sólo con hinchas "millonarios" dado que -por seguridad- no habrá parcialidad visitante. El cotejo será el brasileño Wilton Sampaio.

La revancha se jugará el martes próximo en el estadio Ciudad de Lanús y el ganador se cruzará en las finales con Gremio, de Brasil, o Barcelona, de Ecuador.

Por primera vez en la historia del fútbol sudamericano, la Conmebol implementará el sistema de asistencia arbitral por video que estará a cargo del brasileño Sandro Ricci, que trabajará asistido por los ecuatorianos Roddy Zambrano y Christian Lescano.

De esta manera, junto a los asistentes Bruno Boschilia y Kleber Lucio Gil más el cuarto Anderson Daronco, habrá siete árbitros que observarán las situaciones de la primera semifinal del torneo más importante de Sudamérica.

Más allá de este detalle, hoy se jugará el primer chque de una semifinal que tiene a River Plate como candidato por historia y jerarquía pero enfrente tendrá a Lanús, un equipo serio y bien conducido que sueña con la gloria continental.

River Plate, ganador de la edición 2015, llegó a esta instancia tras adjudicarse el grupo 3 con trece puntos y en la fase eliminatoria dejó en el camino a Guaraní, de Paraguay, en octavos, y a Jorge Wilstermann, de Bolivia, en una impresionante serie de cuartos de final que terminó con un global de 8-3.

Lanús, que por primera vez en la historia se metió entre los cuatro mejores del continente, también conquistó su grupo (el 7) con trece puntos (tres fueron por el reclamo de mala inclusión de un jugador rival de Chapecoense) y luego eliminó a The Strongest, de Bolivia, en octavos, y a San Lorenzo, en la definición por penales, en cuartos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no pierde desde el famoso 0-3 sufrido en la altura de Cochabamba ante Wilstermann y si bien en la Superliga suma tres empates en fila ya sacó pasaje a la semifinal de la Copa Argentina, con dos contundentes triunfos sobre Defensa y Justicia (3-0) y Atlanta (4-1).

El "granate", conducido por Jorge Almirón, el DT que pretende San Lorenzo para el año próximo, fue de menor a mayor en la segunda parte del año, ya que luego de ganar en la altura de La Paz (1-0 sobre The Strongest) sufrió cuatro derrotas en fila, entre ellas, la eliminación en 16vos de final de la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe (1-2) y la ida ante el "Ciclón" en el Bajo Flores (0-2).

Esa fue la última derrota del equipo del sur bonaerense que luego hilvanó cinco triunfos seguidos. El "Muñeco" Gallardo todavía no confirmó la alineación, ya que tiene dudas en los dos laterales y como en todos los partidos de la fase eliminatoria en el acompañante de ataque de Ignacio Scocco.

Jorge Moreira, el habitual lateral derecho, fue descartado por una lesión en isquiotibial izquierdo y para ocupar su lugar están Milton Casco y el juvenil Gonzalo Montiel, de buen rendimiento cuando le tocó jugar.

En el otro lateral podría continuar Casco o ingresar el uruguayo Marcelo Saracchi, uno de los tres futbolistas que incorporó el cuerpo técnico en la nómina de la Copa.

La otra incógnita de Gallardo es en el ataque, el único puesto que intentó reforzar para afrontar esta instancia pero que se frustró por la negativa de Banfield de vender a Darío Cvitanich.

Los tres candidatos para ocupar el puesto son Ariel Rojas (con su ingreso se modificaría el esquema), el uruguayo Nicolás De Laz Cruz, otro que debutaría en el certamen, y Carlos Auzqui.

Del otro lado, Almirón tiene todo un poco más claro aunque mantiene una duda en un sector clave de la defensa como es el primer zaguero.

Marcelo Herrera era el habitual ladero de Diego Braghieri, pero está inactivo desde el pasado 10 de septiembre cuando sufrió un traumatismo de cráneo durante el partido con Boca. Hace varios días que se entrena con sus compañeros pero sería arriesgado ponerlo en un duelo trascendental sin minutos de fútbol.

En caso de no ser así, el que seguirá en cancha será el paraguayo Rolando García Guerreño, quien fue cuestionado por su nivel en varios compromisos.

A diferencia de su rival, el "granate" no sumó refuerzos para la fase eliminatoria, pero realizó un cambio en la lista con el ingreso del delantero Facundo Castillón.

Será el tercer enfrentamiento entre River y Lanús en un torneo internacional y el primero por Copa Libertadores. En las Copa Sudamericana 2009 y 2013, el "Granate" eliminó al "Millonario".

No obstante, el último choque "mano a mano" fue en la Supercopa Argentina que conquistó Lanús en febrero pasado, tras superar a River por 3-0, en La Plata.



Probables formaciones:

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel o Milton Casco, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Casco o Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Gonzalo Martínez; Ariel Rojas o Nicolás De la Cruz o Carlos Auzqui e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño o Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Hora de comienzo: 19.15

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Cancha: River Plate

TV: Fox Sports.