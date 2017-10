Protesta mapuche: atacan el consulado argentino en Chile

Un grupo de manifestantes atacó con palos y piedras el consulado argentino en Chile, en medio de una protesta mapuche realizada ayer en la capital del país trasandino.

Según confirmó hoy el embajador José Octavio Bordón, los atacantes rompieron la reja de ingreso a un patio trasero del edificio, destruyeron un auto y rompieron vidrios, "algunos de ellos en el primer piso ya que portaban hondas".

Según trascendió, el ataque derivó de una protesta que se realizó más temprano en la Plaza Italia de Santiago, donde una de las consignas fue el pedido de justicia por la muerte de Santiago Maldonado, quien estuvo casi 80 días desaparecido y fue encontrado muerto el martes pasado en el Río Chubut.

Sin embargo, el propio Bordón sostuvo que no se sabe "puntualmente" si el ataque al consulado argentino es por la muerte del joven artesano de 28 años porque, añadió, "acá hay protestas cotidianamente en todo el país por el conflicto mapuche".

"Si tenían intenciones mayores no lo sé porque a los 15 o 20 minutos llegó un cuerpo de carabineros y los dispersó. Y por la información que me dieron, hay dos detenidos", puntualizó el diplomático, quien también relató que los atacantes pararon un colectivo que circulaba por la zona y lo atacaron. En declaraciones a radio Mitre, puntualizó que el ataque no dejó heridos y los destrozos no impidieron que la residencia diplomática, a la que lograron entrar 15 manifestantes, esté habitable.

"Hasta ahora habíamos visto dos o tres manifestaciones pacíficas frente al consulado y frente a la Embajada. Pero es la primera vez que tenemos una violencia de este nivel", agregó.

No obstante, reconoció que "la violencia minoritaria, más allá de que no es agradable, nos preocupa".

"Igual no nos debe llevar ni a contestar con la violencia de las palabras ni a disminuir para nada la importante amistad y unión entre Argentina y Chile que estamos llevando adelante", sentenció el representante diplomático, quien repasó que ese lugar, el pasado domingo votaron 1.200 personas durante las elecciones legislativas argentinas.