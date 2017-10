Artero: «La gente es sabia y hay que respetar el voto de los ciudadanos»

La intendenta Rossana Artero hizo una lectura del resultado de las elecciones legislativas del domingo, en las que el Frente para la Victoria no logró obtener ninguna de las dos bancas para el Congreso de la Nación, que quedaron para Chubut Para Todos y Cambiemos. En este sentido se expresó respetuosa del resultado: «Como siempre digo, la gente es sabia y hay que respetar el voto de los ciudadanos», indicó.

Artero trazó una comparación entre las elecciones de este 2017 y las realizadas en 2013, en las que el Frente para la Victoria tampoco pudo acceder a las dos bancas en juego. Y dijo que el resultado de los comicios de medio término suele ser distinto del que se produce cuando se renuevan cargos ejecutivos.

«Fue un día tranquilo, y me pone contenta que haya habido una gran cantidad de ciudadanos que se acercaron a votar en estas legislativas intermedias.

El día después, como todos los días, estamos trabajando y cumpliendo con el compromiso que tenemos», dijo Artero en declaraciones a la prensa.

«A veces se analizan culpables o no de los resultados. Pero siempre digo que la gente es sabia y hay que respetar el voto de los ciudadanos», enfatizó.

En este sentido reflexionó: «Yo me remito a las legislativas de 2013, cuando el Frente para la Victoria obtuvo el 25% y no pudimos llegar con ningún diputado nacional, cuando los candidatos fueron Norberto Yauhar y Viviana Navarro. En ese momento Chubut Somos Todos ganó ampliamente con el 52%, que permitió que Mario Das Neves y Nelly Lagoria fueran electos diputados nacionales».

«Yo en ese momento era intendenta y luego, en 2015, la gente volvió a confiar en mi persona como candidata del Frente para la Victoria. Por eso no creo que tenga mucha influencia en lo que se va a proyectar para el 2019, donde se van a elegir no sólo cargos legislativos, sino ejecutivos, como gobernador e intendentes, y ahí la gente vota de otra manera», consideró.

No obstante, dijo que «estas legislativas, si bien fueron similares a las del año 2013, la verdad es que, haciendo el análisis, Chubut para Todos en este caso no hizo una buena elección, porque perdió 20 puntos. Hoy sólo pueden acceder a un diputado nacional con un 32% de los votos». «Y el Frente para la Victoria no hizo una buena elección, pero en unas elecciones intermedias que nada tienen que ver con lo que se predice para el 2019, sólo perdió dos puntos con respecto a las legislativas anteriores. Creo que sí hizo una buena elección Cambiemos, que hacía años que no lograba colocar un diputado nacional», agregó.

En este sentido dijo que «el PJ se merece hacer una autocrítica, pero en una reunión puertas adentro. No es momento de echar culpas ni recriminar a nadie, pero sí tengo que decir que vi en Rawson que la campaña no se manejó bien y eso también influye mucho. Más allá de quiénes estuvieron al frente de la campaña, el justicialismo tiene que hacerse una autocrítica puertas adentro».