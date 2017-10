DEFENSORES DE LA JUSTICIA SOCIAL

Los que saben, dicen que la «malaria» se combate, con «humor bien entendido», y cuando más triste estás, por las cosas que te pasan, cuando vivís, para combatirlas antaño, me tomaba un «buen Geniol», y aunque se mudó, consecuencia del incendio, siguen con su trabajo, los «hijos» pioneros de la Farmacia Molina.

A «Pepe» el ingeniero, lo conocí, en mi primer viaje aquí, y (él lo puede avalar), lo hago sin compromiso de su parte; eso se llama verdad, algo que reafirmó mi amistad en un principio cuando llegue aquí, con «Don Otto» a esta tierra de pioneros, extranjeros y Tehuelches como «Paturuzú», bondadoso indio patagónico, que leía en mi Bahía.

Y más tarde a conocí los Mapuches, en Aluminé, de Rucachoroi (casa de los loros) que visitaba Don Jaime de Neváres, tierra donde recalé antes de instalarme, en este «pueblo de Luis», un galés de corazón grandote, que trajo el riel, ese fierro que hizo caminos a donde nadie llegaba, ¡¡¡miren que casualidad!!!

Soy hijo de ferroviario, y vine aquí por el agua, por rutas nacionales y provinciales y... el Sitravich me premió, quizás alguno me critique, soy nostálgico y eso lo combato con el humor de los genios que ponen en valor a un gordo con sotana, comparándolo con una ex. «Primera Dama» ojo: nada que ver con Evita.

Me despido de Don Rosendo, a quien doy mil gracias por esta inspiración.

Heraldo Ruddy González.