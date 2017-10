Hourcade atribuyó la derrota del FPV a que «no hubo estrategia, liderazgo ni conducción»

Hourcade no esperó y con el resultado definitivo de las generales del domingo, comenzó con la purga dentro del justicialismo. Sobre la derrota en las legislativas, advirtió que «Mutio tiene que hacer la reflexión junto a nosotros» y en forma categórica, analizó que el presidente del PJ «tendría que dar un paso al costado».

También cruzó duramente a Carlos Linares por sus declaraciones alusivas a que hubo «traiciones» dentro del Frente Para la Victoria.

«La derrota fue porque no hubo estrategia, no hay liderazgo y no hay conducción», arremetió Hourcade en declaraciones a la emisora Radio Visión de Comodoro Rivadavia.

El candidato de Unidad Ciudadana que perdió contra Ricardo Fueyo, envió un mensaje encriptado, pero en clara referencia a Linares: «Vamos a ver quién quiere seguir las ambiciones de cualquier dirigente que hoy salió tercero». Hourcade remarcó que el objetivo principal inmediato es «trabajar para ganar la calle» y apuntó nuevamente contra el intendente comodorense: «No le puede echar la culpa a la militancia. No puede decir que en nuestro partido hay traidores». Exigió que «todos nos tenemos que hacer cargo de la derrota», pero principalmente «aquellos que pusieron los candidatos».

Se preguntó «dónde están Luque y Linares» después de la derrota y formuló que tras quedar afuera del Congreso «cada uno debe poner la cara donde debe, pero primero que la pongan con nosotros, en el partido».

FUERTE PERDIDA

Hourcade valoró la elección de 2015 pese a la derrota y recordó que en aquella elección «habíamos ganado 25 localidades y ahora no se si ganamos 3».

En este contexto, ratificó que a partir de este resultado «no vamos a dejar pasar una» y agregó que «somos todos culpables, no deben hablar de regionalismos ni sectarismo».

El dirigente peronista comodorense pidió «no subestimar mas a ningún candidato» y tampoco «hablar mal de ninguno que pertenezca al justicialismo de ahora en mas».

Analizó que Cambiemos logró una banca en la Cámara baja del Congreso Nacional «porque ellos empezaron a escuchar más a la gente que nosotros».