Linares enojado con EL CHUBUT por la derrota del peronismo

En declaraciones radiales en Comodoro Rivadavia comenzó a buscar culpables, pero lo llamativo del caso fue que los buscó por fuera del FPV. Si hasta responsabilizó al diario EL CHUBUT por no haber alcanzado esa fuerza electoral una performance más digna.

Según dijo el intendente Linares en la emisora comdorense La 100.1, el ahora ex candidato Fueyo «apareció un solo día en la tapa de EL CHUBUT». En primer lugar el intendente de Comodoro Rivadavia debe haber salteado varias ediciones porque no vio a su candidato -ni a él mismo- en las oportunidades que tuvo cobertura de este diario.

Pero la autocrítica y mirar hacia dentro de su propio partido tal vez debería ser el paso inicial. Está claro que Linares olvidó que el FPV fue a las PASO con seis listas y obtuvo el 32,95% de los votos, pero cuando llegó a la general con su apadrinado Fueyo, apenas quedó en el 23,90%.

También el dirigente socialista Anselmo Montes, candidato a diputado nacional que obtuvo el cuarto lugar en la elección del domingo, hizo público un reclamo similar al de Linares que también fue recogido por las redes sociales.