Menna: «Veníamos de muy atrás, esto era inimaginable cuando arrancamos»

Pero el ahora electo diputado nacional por Cambiemos también tenía claros motivos para un festejo, no por haber alcanzado una banca, sino por la cuesta que le tocó recorrer que implicó ir armando a Cambiemos y llegar a consolidarlo como una fuerza con posibilidades ciertas de entrar en la competencia para el 2019.

«Estamos muy contentos con todo un sentido de la responsabilidad también por lo que hemos logrado. Hemos quedado con el 31,13% de los votos muy cerquita del primer lugar, y quiero también reconocer y agradecer a toda la militancia, a todos los que han trabajado tanto, a las mujeres, a los hombres del radicalismo, del PRO y la Coalición Cívica que pusieron todo para que pudiéramos los candidatos recorrer la provincia, tener buenas agendas, buenas reuniones, buen contacto con la gente, con los medios, con las entidades intermedias en cada lugar», destacó ayer Menna en diálogo con el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT.

Puso en valor el «trabajo colectivo» que «nos ha permitido que casi 100 mil conciudadanos chubutenses nos confíen su voto. Para nosotros eso es muy importante, veníamos de muy atrás. Esto era inimaginable cuando arrancamos esta carrera a principio de año».

UNA ALTERNATIVA

Menna confiaba en el crecimiento de Cambiemos en Chubut y tenía como desafío «estructurar una alternativa política distinta, una opción a los dos peronismos que se presentaban en cada elección y tenían hegemonizando la escena política».

Consideró que con la elección del último domingo «lo hemos logrado con un resultado que sobrepasó todas nuestras expectativas por el respaldo, por el incremento del caudal electoral, y además por la composición de ese voto, por el haber recuperado y podido ganar en muchas localidades».

Cambiemos creció en 17 mil votos respecto a las PASO de agosto y «este es un camino que se va consolidando», además «en lo personal tener tanto acompañamiento en la zona sur de la provincia para nosotros también es muy importante. En Comodoro hemos logrado el segundo lugar contra el oficialismo municipal y quedando muy cerquita. Así que todo esto se lo debemos a la gente, a la militancia», recordó el diputado nacional electo.

EL CONGRESO

«Ahora se viene el trabajo desde el lugar que nos toca representar», enfatizó Menna en relación a la banca que ocupará en el Congreso como diputado nacional por Chubut.

Allí pretenderá llevar adelante «las ideas y propuestas que hemos expuesto durante la campaña. Eso es lo que vamos a defender y sostener. Y por supuesto que siempre hemos creído en el trabajo constructivo, en el diálogo, en la tolerancia, en sostener que siempre si se dejan de lado diferencias menores y se piensan en el bien común se pueden lograr los mejores resultados», dijo Menna en FM EL CHUBUT.

CAMBIEMOS Y 2019

En la alianza UCR-PRO estiman que el resultado electoral del último domingo es un piso con miras a lo que puede ser la elección en 2019 en Chubut. «Cambiemos sale muy fortalecido, es la fuerza política que desde el 2015 para acá más ha crecido en la provincia del Chubut. De hecho, es la única de las que está compitiendo con chances que no ha decrecido, hemos ganado una banca, que no teníamos, hemos ganado en muchas localidades y hemos incrementado exponencialmente el caudal electoral elección tras elección», resaltó Menna.

Habló de «un camino que se va consolidando» y que «nadie nos regaló nada, se logró esto porque se trabajó muy fuerte. Hubo despliegue territorial, hubo calle, hubo contacto con la gente, y esto fue así por el trabajo de todos, no de una persona sino del conjunto», concluyó.