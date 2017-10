Arcioni: «Se ratificó un modelo de gestión y la defensa de los intereses provinciales»

«Nos plantamos y en todo momento reclamamos que se nos reconozca todo lo que la Provincia le ha aportado a la Nación. Hemos demostrado que más allá de la situación política que se refleja en gran parte del país, Chubut tiene autonomía», dijo ayer Arcioni durante una conferencia de prensa que brindó en Comodoro Rivadavia.

El diputado nacional electo cuestionó también «el desconocimiento» que se tiene de la región inclusive a nivel mediático, incluyendo en placas televisivas a figuras que incluso no participaban de la elección general. «No nos tienen en cuenta, al punto de no conocer a los candidatos», enfatizó.

Al destacar el éxito electoral obtenido en la provincia por sobre el oficialismo nacional, también resaltó la cautela expresada en el manejo de la información y el procesamiento de datos, a diferencia de otras fuerzas. «Se hablaba de un empate técnico y ya se estaba festejando. Nosotros manejábamos nuestra información, sabíamos de una ventaja pero fuimos respetuosos de eso. A pesar de la ansiedad propia del día de elecciones, tuve que transmitir tranquilidad por respeto a los que me rodean, pero después del discurso del gobernador Mario Das Neves nos relajamos todos y disfrutamos del triunfo», afirmó.

«NO ES TESTIMONIAL»

«Mi candidatura no es testimonial -repitió Arcioni- y seguiremos como vicegobernador, cumpliendo ese rol institucional hasta el 10 de diciembre; luego renunciaré para asumir en la banca», insistió ayer Arcioni, quien el domingo después de votar desmintió que el gobernador Mario Das Neves tenga decidido tomar una licencia.

«Seguiremos trabajando al mismo ritmo que lo venimos haciendo, con compromiso y responsabilidad. Mi palabra tiene un valor y juraré como diputado nacional. No tiene que haber dudas», volvió a decir Arcioni.

COMUNICACION CON MENNA

Arcioni elogió la actitud de sus eventuales adversarios políticos. «Con el doctor Menna hablé y le transmití mi felicitación. Con Ricardo Fueyo aún no me comuniqué, pero destaco que haya asumido un resultado y se haya hecho cargo de una derrota que no es solamente propia. Eso demuestra a las claras su hombría de bien», dijo.

Expresó que las discusiones se plantearon en un alto nivel, sin ataques ni agravios. «Los chubutenses se merecían esto. Se puede competir, plantear ideas y propuestas diferentes porque de eso se trata la política bien entendida con una campaña muy intensa en la que tuvimos el acompañamiento de la militancia, los intendentes y los funcionarios».

«CHUBUT PARA TODOS LLEGO PARA QUEDARSE»

«Ha quedado demostrado -resumió- el acompañamiento en la candidatura y que Chubut Para Todos llegó para quedarse. La figura de Mario Das Neves es la más importante en la provincia y este triunfo se debe a él, eso no cabe duda. El Gobernador deja su impronta y su presencia en cada una de las localidades e inclusive el partido ha tenido un gran crecimiento y se consolida cada vez más en la ciudad de Comodoro Rivadavia y la zona sur en general», concluyó el electo diputado nacional.