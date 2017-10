Caso Maldonado: manifestó Lleral que el testigo «E» no existe en el expediente

El magistrado aclaró que fue él quien tomó la decisión de rastrillar la zona donde el 17 de octubre fue hallado el cuerpo del joven, que permanecía desaparecido desde el 1º de agosto tras una protesta mapuche reprimida por Gendarmería en Chubut, y manifestó que se hizo cargo de la causa por la «desaparición forzada», que estaba delegada en la fiscal Silvina Avila. Lleral dijo en declaraciones a los portales de los diarios La Nación y Página 12 que si hubiera existido un llamado alertando sobre la presencia del cadáver en el río «no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos, lo habría ido a buscar directamente».

«El testigo E no existe en el expediente. Nunca declaró ante sede judicial, nunca tuvo contacto conmigo ni con nadie de este juzgado. Desconozco quién es el testigo E», destacó el magistrado. En ese sentido, afirmó que el testigo al que se le adjudicó haber aportado información que permitió hallar el cuerpo en el río Chubut «pudo haber declarado extrajudicialmente, como tantas personas que hablan tantas cosas de las cuales no sabemos si es verdad o mentira». «Nunca existió un llamado ni de la comunidad mapuche, ni de la comunidad de Esquel, ni de la comunidad argentina que brindara un dato certero en esta causa», aseguró el juez. «Si hubiese existido ese llamado no hubiese puesto en riesgo a los bomberos voluntarios que hacen de corazón ese trabajo, ni los hubiera sometido a un viaje extenso desde distintas partes del país con sus perros», expresó.

En ese sentido, el juez advirtió que «tampoco hubiese expuesto a los 16 buzos a hacer semejante tarea» y explicó que hubo «casi 400 llamados en toda la causa», pero «ninguno de esos, ni nadie, aportó un dato certero que pudiera indicar dónde estaba Santiago Andrés Maldonado».

Lleral dijo que el rastrillaje en el río Chubut «se organizó pacíficamente», sostuvo que el hallazgo del cuerpo se produjo «pasada más de una hora» de iniciado el operativo y manifestó que aún no tomó declaración al buzo que encontró el cuerpo.

«El caso caratulado como desaparición forzada no está cerrado porque hay una investigación penal en curso», expresó el magistrado, y dijo que se deben aguardar «unas dos semanas para tener datos certeros» sobre la causa y la data de la muerte de Maldonado, en el marco de la autopsia que se realiza en la Morgue Judicial de la Corte Suprema en Capital Federal.

El papa Francisco, en tanto, prevé recibir en diciembre en el Vaticano a la familia de Santiago Maldonado, informaron a DyN fuentes eclesiásticas en Roma y Buenos Aires. Las mismas fuentes manifestaron que el Papa transmitió su disposición a recibir en audiencia privada a la familia Maldonado mediante una carta enviada a la madre del joven, Stella Maris Peloso.

ATAQUE A CONSULADO

Un grupo de manifestantes ingresó y atacó anteayer con palos y piedras el consulado argentino en Santiago de Chile durante una protesta mapuche que tenía entre sus consignas un reclamo por Maldonado, por lo que el gobierno de Mauricio Macri condenó el hecho y transmitió su «grave preocupación» a la administración de Michelle Bachelet.

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, confirmó que los atacantes rompieron la reja de ingreso a un patio trasero del edificio, destruyeron un automóvil y rompieron vidrios, y dijo que «algunos de ellos en el primer piso, ya que portaban hondas».