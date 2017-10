Eligieron jueces de Paz en Telsen y Carrenleufú

Alberto Rosas, triunfó ampliamente en los comicios de Carrenleufú en la cual participó el 82 por ciento del padrón y el vencedor lideraba la lista 7, cosechando 105 votos contra los 57 sufragios de la lista 4, 55 votos de la lista 5 y 35 de la lista 6. También se registraron 8 votos en blanco y 3 anulados.

Rosas, indicó que «afronté este desafío persuadido por vecinos y amigos. Ellos veían que había gente de otro lado interesada en el cargo y creían que el lugar debía ser ocupado por alguien del pueblo, que conociera la realidad de los vecinos y representara las necesidades de la gente».

También, el flamante funcionario expresó que los pobladores valoraron que no se mezclara la cuestión política partidaria y que su único objetivo es trabajar para toda la comunidad.

En tanto, sostuvo que la puesta en marcha del Juzgado de Paz «es algo muy bueno para la gente de campo, para los que no tienen medios para moverse hasta Corcovado» y reveló que «ahora podrán realizar pedido de autorizaciones, declaraciones juradas, permisos y señales de máquinas, guías de venta de animales y otros trámites».

Cabe destacar que a Alberto Rosas lo acompañarán Vanesa Rosas, como Jueza de Paz suplente e Ivana Flores, como segunda suplente.

REELECcION EN TELSEN

Por otra parte, Alberto Martínez, fue reelegido como juez de paz en Telsen en el que obtuvo el triunfo con 203 votos y es la tercera vez que ocupará ese cargo gracias al acompañamiento de los vecinos no sólo de la comuna sino también de los parajes que dependen de ella.

Además, Martínez explicó que la elección a juez de paz se hace en estas fechas luego del desfase que surgió en el año 1998.

Por su parte, el secretario electoral, Juan Loup Gerber, dialogó con FM EL CHUBUT y explicó que los candidatos de jueces de paz no van por agrupaciones políticas ya que «son funcionarios del poder judicial y no tienen la misma competencia que un juez civil y comercial».

Además, Loup Gerber agregó que en Carrenleufú el juzgado de paz fue creado en 1958 y el doctor Mario Vivas, conjuntamente con las autoridades de la localidad insistieron en la puesta en funcionamiento del mismo.