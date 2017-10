Ingram pide por la unidad del dasnevismo en Rawson de cara a la intendencia para 2019

Chubut Para Todos fue superado por Cambiemos en la elección del último domingo, por lo que llamó a buscar concensos internos para tener chances en la disputa municipal.

«El FPV perdió más de 3 mil votos en Rawson y la intendenta Rossana Artero es la referente acá. La sociedad le dio la espalda al FPV en la ciudad capital», fue el primer análisis de Ingram tras la elección al hablar ayer en FM EL CHUBUT. Cambiemos ganó en Rawson y Chubut Para Todos quedó en segundo lugar.

«Nosotros hicimos una muy buena elección», evaluó el actual presidente del bloque de diputados de Chubut Somos Todos. Ingram tiene la aspiración de ser candidato a intendente en Rawson pero subrayó que «hay que hacer una evaluación. Vamos a hablarlo con la gente que está trabajando con nosotros, pero es un análisis que tienen que hacer todos los referentes y dirigentes que tiene Rawson».

Ingram confía en lograr acuerdos que permitan no cometer errores del pasado para «ir todos juntos o volver a perder una elección. Ya nos ha pasado en dos elecciones anteriores de ir con dos candidatos y caer en algunas internas que hicieron que ganara Artero dos veces consecutivas».

Por eso, sin dejar de reconocer que le gustaría ser el candidato de Chubut Somos Todos a la intendencia de Rawson, insistió en que «es el momento de lograr la unidad y que vaya el candidato mejor posicionado».

«Yo no tengo inconveniente», se sinceró el ahora vecino de Rawson. Pero dejó en claro que «es muy temprano para pensar en candidaturas, hay que hablar entre todos los referentes de Rawson y plantear una unidad en serio para intentar mejorar la ciudad desde un sector que tiene muchísimo empuje para sacarla adelante». Y agregó Ingram que «la única manera de ser candidato es primero tener un proyecto para mostrarle al vecino. Y en segundo lugar ir todos juntos».

Contrapuso su situación a la expuesta por el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, quien ya hizo público su deseo de competir por la gobernación en 2019. «Hay varios que pueden ser candidatos a gobernador si no es Mario Das Neves. Pero todavía no terminamos de hacer una análisis profundo de esta elección. Uno debe ser deseoso pero no ansioso», sugirió.

Agregó Ingram que un dirigente «puede tener pensamientos de seguir creciento en política, o en el caso mío de querer trabajar para la ciudad que me albergó y donde voy a seguir viviendo, pero no hay que ser ansioso».

¿Y EL PJ?

Ingram se diferenció de quienes evalúan retomar los contactos con el Partido Justicialista. «Somos un partido provincial, fuimos expulsados del PJ, así que el análisis lo tienen que hacer ellos», sostuvo el diputado.

De todos modos, Ingram dejó una puerta abierta indicando que «si quieren venir a dialogar, con todo gusto lo haremos. Pero en el caso mío particular, soy de Chubut Somos Todos, un partido joven que tiene ganas de seguir creciendo».