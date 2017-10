Bermejo respaldó el dictamen contra el ex ministro De Vido

El proyecto de resolución lleva la firma de 23 de los integrantes de la comisión que tiene como presidente al diputado Pablo Tonelli. En el caso de Bermejo, argumentó en diálogo con EL CHUBUT que «apoyamos el desafuero porque los que estamos acá no estamos condenando a nadie, simplemente estamos aceptando los términos que el juez le pide a la Cámara para poder continuar con su proceso de investigación».

Hizo hincapié el diputado por Chubut Somos Todos en que «el mismo juez que en julio dijo que no necesitaba el desafuero de De Vido, hoy lo pide. Así que nosotros no podemos ser cómplices de un entopercimiento en el tema», concluyó.