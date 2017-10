Eliceche y el PJ: «Tenemos que volver a convocar a todos, no seguir expulsando»

Carlos Eliceche se mostró en contra de efectivizar «una cazería de brujas» tras el resultado de las elecciones legislativas del domingo.

En una posición antagónica a la de seguir expulsando dirigentes, Eliceche en diálogo con EL CHUBUT exigió «ampliar la convocatoria y no cometer los mismos errores». Fue crítico con la cantidad de candidatos que tuvo el FPV en las PASO y pidió enfáticamente «no volver a tener seis candidatos en una interna» para consolidar en el futuro «una propuesta mucho más fuerte que la que tuvimos en este turno electoral».

Ampliando su visión, mencionó que cualquier candidato que gana una elección interna «es un buen candidato» y si bien distinguió que las seis propuestas que se presentaron a las internas «eran válidas y estaban en todo su derecho de presentarse», advirtió que fue ahí «donde fallamos y tenemos responsabilidad dirigencial por el hecho de que haya seis candidatos».

«Las declaraciones hay que darlas dentro del partido, hay que convocar a todos aquellos que se sienten excluidos del partido, hacer una mesa de diálogo y discusión e iniciar un camino de cara a 2019, pero con todos adentro del partido», auguró el exintendente de Puerto Madryn.

La derrota categórica en el Valle de Ricardo Fueyo todavía no la pueden digerir dentro del Partido Justicialista. Esta situación es para Eliceche el principal eslabón a resolver puertas adentro.

«La derrota en el Valle forma parte del análisis más profundo que tenemos que hacer. Tanto en la zona del Valle como en Puerto Madryn. Hay que ver por qué se han perdido tantos votos y dentro de ese esquema hay que convocar a todos los que han tenido y tienen responsabilidades para que dentro del partido empecemos a trabajar de cara al 2019», vaticinó Eliceche a EL CHUBUT.

El dirigente madrynense realizó una lectura acabada del resultado de la elección y en este marco dijo que «lo que debemos tener en claro es que si no nos juntamos todos, corremos riesgo de que Cambiemos nos gane la Provincia y los principales municipios».

EL REGRESO

El dirigente peronista apoyó la «operación retorno» de todos aquellos dirigentes que se fueron del partido por diferencias o por no estar contenidos.

Consultado sobre la posibilidad de dialogar con los líderes municipales para que regresen al PJ, Eliceche fue contundente: «Claro que es posible que Maderna, ‘Rafa’ Williams, Sastre, Di Pierro, Mac Karthy y un montón de dirigentes que hoy se han ido del partido, vuelvan».

Explicó que «no solo tienen las puertas abiertas para volver», sino que además «tienen que volver si el PJ quiere aspirar seriamente al 2019».

Eliceche respaldó a todos los intendentes que triunfaron en sus distritos y en este contexto indicó que «Linares ganó en Comodoro, Sastre ganó nuevamente en Madryn y eso hay que respetarlo».

El exintendente de Madryn no dudó en elogiar al líder comodorense y afirmó que Linares «ha salvado la situación y ha sido como en las últimas elecciones el único del Frente Para la Victoria que ganó».