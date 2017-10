Mac Karthy y la Gobernación: «Tengo la vocación, estoy dispuesto y vamos a trabajarlo para 2019»

Aunque apartado de las decisiones del justicialismo provincial, Gustavo Mac Karthy nunca abandonó su intención de llegar en algún momento a pelear por la Gobernación. Mientras la conducción del PJ decidió una vez más ir a la disputa electoral como FPV, el líder del Frente Peronista se mostró más contento con aquellos sectores que pregonan un aggionarmiento y un partido más abierto. De buen diálogo con Mario Das Neves, encontró un canal para retomar relaciones políticas con Adrián Maderna y ahora proyecta con otros sectores repotenciar a un justicialismo en el que no se sintieron contenidos.

«Nunca ocultamos» la intención de buscar la Gobernación, dijo ayer Mac Karthy de visita en el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT. «Somos concientes que hay un sueño por el cual trabajamos durante mucho tiempo y que en determinado momento quedó trunco, que es la posiblidad que me toque encabezar un proyeto provincial», ratificó.

Lejos de esquivar la posibilidad, fue enfático al sostener: «Tengo ese compromiso, ese sueño sigue alimentándose día a día. Y hoy muchos más quieren empujar ese sueño. Y yo tengo la vocación para hacerlo, estoy dispuesto y vamos a trabajarlo».

Esa aspiración tampoco la oculta ante los dirigentes con los que ha venido manteniendo contacto más asiduo en los últimos tiempos como Maderna y Alfredo Béliz, y otros en distintos puntos de la provincia. «No sé si todos con los que venimos hablando se irán sumando al sueño ese. Pero nosotros, por lo menos el grupo más cercano al nuestro, estamos pensando en eso. El tiempo dirá, en lo personal siento ese compromiso esas ganas y vamos a trabajar para tratar de concretarlo».

Mientras tanto, Mac Karthy y su equipo ha venido sembrando ese proyecto en diversas recorridas por Chubut. «Recorrer significa estar cerca de las principales necesidades y prioridades en cada lugar, y nuestro equipo de gente ha estado y sigue recorriendo la provincia para hablar con los actores locales y sería un sueño muy lindo encabezar ese proyecto», insistió. «Tal vez las charlas que venimos teniendo con varios actores haga que estos sectores terminen acompañando, pero el tiempo dirá», indicó el ex vicegobernador que dijo además que «mi vocación es ser candidadto del PJ o de un frente que integre el PJ».

«CON MADERNA NOS APOYAMOS

MAS EN LAS COINCIDENCIAS»

Mac Karthy confirmó el anticipo de EL CHUBUT sobre la reunión que mantendrán la semana próxima con Maderna y Béliz, remarcando que «venimos hablando de trabajar juntos pensando en Trelew, y desde Trelew para la provincia. Y esto ayudó a mejorar las relaciones».

Hizo hincapié en que con el Intendente «hemos tratado de apoyarnos más en las coincidencias que en las diferencias que tenemos o hemos tenido. Y esto es constructivo y se ha reflejado en un mejor trabajo de nuesto Concejo Deliberante donde se pueden discutir los temas y aportar algunas ideas que se tienen. Y la gente lo ve bien».

Fue a partir de allí que «en este último tiempo incrementamos las charlas» y «también de allí puede llegar a surgir un trabajo a futuro y, como lo charlamos con Adrián, quizá se pueda compartir un espacio a futuro. La madurez que podamos tener cada uno de los sectores hará posible que estemos juntos o no».

Remarcó Mac Karthy que se debe apuntar al diálogo, a los concensos, y también a hablar con otros partidos políticos tanto en Trelew como el ámbito provincial.

UN PASO AL COSTADO

Mac Karthy analizó la elección del último domingo destacando el crecimiento de la alianza Cambiemos como «algo que se preveía» y un FPV que «imaginaba una traspolación de todos los votos a quien había ganado la interna y eso no ocurrió».

Mientras que algunos en la conducción del PJ ya hablan de traiciones, Mac Karthy apunto que «ha habido un cúmulo de errores en estos últimos casi dos años por parte de la conducción del partido, que ha hecho que muchos justicialistas no nos sintiéramos convocados y partícipes de quienes fueron candidatos del PJ». Por eso, «antes de empezar a mirar errores ajenos trendrán que revisar sus propias estrategias y errores», les sugirió el líder del Frente Peronista.

Le sugirió a la dirigencia del partido que «reconozcan que las estrategias que han fijado no han sido las convenientes para el PJ. Sería bueno que al menos abran las puertas para hacer la incorporación de un montón de sectores que no han sido parte de esta estrategia y de estas elecciones». Y agregó que «sin sentirme quién para acusar a alguien, pienso que sería bueno que den un paso al costado. Estará en la cabeza de ellos si corresponde».

CON MADERNA Y BELIZ

«Hemos estado charlando y habíamos quedado en volver a juntarnos y la semana que viene será el momento», ratificó Mac Karthy sobre el encuentro que tendrá con Maderna y Béliz.

Allí hablarán de ir conformando una alternativa en el justicialismo chubutense porque «con este resultado que se ha dado en el país, donde Chubut es casi una isla de esa ola amarilla general, todavía creo que el peronismo en sus distintas facetas ha mantenido cierta fuerza. Porque si uno habla con los que están en política del gobernador Mario Das Neves, dicen que está gobernando el peronismo. Lo mismo con Adrián acá en Trelew».