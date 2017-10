Trabajadores del Hospital de Esquel instalarán “carpa blanca” en la segunda jornada de paro

A partir de las 9 y hasta las 13 horas se anuncia la instalación de una carpa en 25 de Mayo y Rivadavia, con la intención de llevar adelante una asamblea en plena vía pública, informar a los vecinos los motivos de las medidas de fuerza que se repitan desde hace ya varias semanas, y plantear la preocupación por el proyecto de avanzar con la Cobertura Universal de Salud. Ayer se realizaron distintas asambleas y se colocó un cartel en el Muñeco de Nieve, en Ameghino y Peron, en señal de la protesta (foto).

En diálogo con EL CHUBUT el Dr. Enzo Lavarra explicó, “arrancamos un paro de 48 horas esta vez, según se definió en la asamblea del último paro, porque no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno provincial. Decidimos parar este martes y miércoles y la primera actividad fue una asamblea con el resto de los trabajadores de salud, haciendo énfasis en los trabajadores del área externa que son los que brindan la atención en los CAPS, con presencia de Trevelin y otros hospitales rurales”.

La decisión de ir al paro “surgió en asamblea con aval de ATE a pesar de que no hubo paro de otras reparticiones provinciales. Nosotros tenemos un plan de lucha y ante la falta de respuestas decidimos llevarlo adelante”.

Lavarra subrayó que “sl reclamo habitual por el pase a planta de los trabajadores precarizados, y el respeto por el convenio colectivo de trabajo le sumamos la preocupación por la vulnerabilidad del sector de Salud. Entendiendo que hay un gran número de trabajadores de la Salud que se encuentran precarizados, y cuya fuente de empleo está en riesgo por todos los cambios económicos que vienen sucediendo. Sin ir más lejos, la semana pasada se despidieron en Río Pico a 60 trabajadores municipales, algo que impacta en la salud de la población de esa localidad, porque entre los despedidos había trabajadores de Salud”.

Asimismo, el vocero advirtió que “hay un gran porcentaje del personal de Salud que se encuentra precarizado, con becas, contratos, mensualizaciones, y si hubiese despidos se estaría poniendo en peligro la salud de las personas. En el Hospital de Esquel tenemos decenas de contratados, mensualizados, becados. Y si existiera un recorte, como parece que se viene por la reforma laboral prevista tras las elecciones, se estarían produciendo despidos de gente indispensable porque en la cordillera no sobra el recurso humano de Salud. Con la crisis que hay el hospital no se puede dar el lujo de perder trabajadores, y menos cuando se prevé tener cada vez más pacientes”.

DIALOGO PENDIENTE

“Estamos esperando que nos convoque el gobierno a dialogar, que cumpla con el compromiso que había tomado en cuanto a la apertura de la paritaria para el segundo semestre, y puntualmente el pase de 500 agentes de salud a la planta permanente”.

“Otro tema que preocupa a los trabajadores de Salud es la Cobertura Universal de Salud (CUS), este plan que emana el gobierno nacional pero que ya tiene aplicación en las provincias y se está empezando a instalar. Los primeros avances privatistas de la Salud sabemos que caen sobre los trabajadores, y por más que el gobierno provincial diga que no va a adherir a la CUS, es una reforma que supera las decisiones que se puedan tomar en la provincia. Hay una preocupación muy grande entre los trabajadores por estos avances, y el riesgo de que se instale y la destrucción del sistema público de salud”.

CARPA BLANCA

La Dra. Lía Pérez Rienzi adelantó para hoy, en el marco de la segunda jornada de paro, la instalación de una carpa en pleno centro de Esquel. “Entre 25 de mayo y Rivadavia se va a montar una carpa blanca entre las 9 y las 13 horas. Allí se va a realizar una panfleteada para difundir el reclamo con asamblea en la calle”. Adelantó que se va a proyectar un audiovisual sobre la Cobertura Universal de Salud, se va a tomar la presión a los vecinos que se acerquen”.