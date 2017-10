Tentativa de robo: le dictan prisión preventiva por sus antecedentes penales

La Fiscalía terminó la investigación y presentó la acusación pública. Rivarola pidió la continuidad de la prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento. “Si una persona cumplió ya varias condenas, pasó por toda la etapa de la ejecución penal, y no obstante es aprehendido en flagrancia de la comisión de un delito similar a los que ya purgó, es que no hay interés de someterse a la justicia”, argumentó el fiscal.



Pese a la oposición de la Defensa Pública, el juez Ricardo Rolón, confirmó la continuidad de la prisión preventiva por considerar que hay elementos para considerar ambos riesgos procesales. “La medida no se la aplicó a usted por quién es, se la aplico porque es usted con esos antecedentes, como lo haría con cualquier otra persona que tuviera los mismos antecedentes penales”, le explicó el juez al imputado, en respuesta al cuestionamiento de la defensa.

El fiscal Rivarola fundó el peligro de fuga por la reiteración delictiva, el hecho por el que ahora se lo acusa generó su aprehensión en flagrancia delictiva cuando gozaba de la etapa de libertad asistida, “aun estando en etapa de prueba fue aprehendido en flagrancia”, resaltó el fiscal. Explicó luego, que el imputado fue informado varias veces de lo que implica esa etapa de la pena, pero fundamentalmente detalló que el sentido del derecho penal es evitar la reincidencia delictiva.

En este caso se trata de un delito para el que el Código Penal prevé una pena baja, sin embargo el análisis de la Fiscalía considera que existe peligro de fuga más allá del arraigo en la ciudad y de lo bajo de la pena en expectativa. El riesgo es porque el imputado no se somete a la justicia. Rivarola sostuvo que el sometimiento a la justicia es más que solo presentarse a las citaciones.

Luego señaló que todo el ordenamiento penal busca hacer cesar el delito y evitar la reiteración delictiva, no tendría sentido la pena si no se busca evitar la reincidencia en el delito. “Si una persona cumplió ya varias condenas, pasó por toda la etapa de la ejecución penal, y no obstante es aprehendido en flagrancia de la comisión de un delito similar a los que ya purgó, es que no hay interés de someterse a la justicia”, concluyó el fiscal. Por otra parte ponderó el peligro de entorpecimiento procesal en relación a un testigo de identidad reservada.

A criterio del fiscal, el único elemento a analizar era la proporcionalidad de la medida y su extensión en el tiempo. Antes de la audiencia presentó la acusación pública, comenzando a correr los plazos para la presentación a la defensa y para que esta controle la prueba y ofrezca la que pretende llevar a juicio. El fiscal solicitó que haya premura en la fijación de la audiencia preliminar y el debate.

La defensora, Valeria Ponce propuso el arresto domiciliario, en la vivienda en que el imputado convive con su pareja.

El Juez Rolón, le explicó al imputado que está obligado a considerar sus antecedentes para valorar el comportamiento procesal. Sostuvo que se mantienen los peligros procesales valorados oportunamente, pero además se agrava la situación porque la Fiscalía ya presentó acusación pública. “No puedo poner en riesgo a esta altura, la aplicación del Derecho y el derecho de las víctimas a tener una respuesta del Estado, justamente ahora que la Fiscalía presento su acusación y estamos próximos a la realización del debate…”, indicó.

El imputado cumplirá prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.



EL HECHO

El domingo 8 de octubre, a las 15 hs. aproximadamente, un vecino dio aviso a la policía al notar que un sujeto había entrado a una vivienda de la calle Roggero al 1700. Lograron aprehenderlo sin que pudiera concretar su objetivo. El sujeto trepó y saltó un paredón de aproximadamente 1,8 mts. de altura, ingresó al patio y rompió tres puertas para acceder al comercio y a la vivienda allí ubicadas. La puerta del almacén, de chapa con bisagra de metal, la puerta de madera de la vivienda y la puerta del departamento, también de madera.