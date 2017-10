El espectáculo «Junior Express en Vivo» se presenta mañana en Trelew

Las entradas se encuentran a la venta en Muebles «El Pingüino», ubicado en avenida Fontana 257 de nuestra ciudad.

El conductor Diego Topa dialogó hace unas semanas con Radio Activa, programa que conduce Maru Ortiz por FM EL CHUBUT con motivo de su anterior visita al valle. «Junior Express es una historia maravillosa que tiene que ver con la búsqueda del ‘árbol abuelo’ explorando una isla mágica, que tiene un mensaje referido a la naturaleza, a la amistad y a la unión, por eso no se lo pueden perder, es para toda la familia», explicó Topa.

También, comentó que los chicos y grandes podrán cantar los hits de siempre y las canciones del nuevo disco.

Por otro lado, el artista expresó que sabía que se iba a dedicar a la actuación pero no que la familia lo iba a ubicar como un referente infantil de la década actual.

«Estoy feliz de trabajar para la familia llevando alegría no sólo a los más chiquitos sino también a los abuelos. Es una responsabilidad enorme que me llena de emoción», comentó Topa. Si bien, Topa indicó que su carrera es difícil, aseguró que hay que mantenerla y seguir cuidando cada una de las elecciones como «la calidad del espectáculo, los mensajes que damos y también los actores que se presentan en escena».