Congreso en Camarones: El PJ dejará plasmada la integración de listas en la Carta Orgánica

. Los candidatos sólo necesitarán el 2% de los avales para presentarse. Eliminarán la obligación de contar con el respaldo de «seis localidades». Participarán más de 76 congresales y habrá fuerte presencia de la militancia.

El PJ abrió definitivamente el juego a todos aquéllos que quieran candidatearse. Una muestra de esto será plasmada hoy con la eliminación de requisitos «restrictivos» como el consenso de avales en seis de las grandes localidades.

La apuesta más fuerte y que los diferencia principalmente con el dasnevismo será la reforma de la Carta Orgánica, donde quedará reflejada «la integración de listas».

Esto significa que la fórmula que gane en las PASO podría no llegar en forma íntegra a las elecciones generales. En caso de que el segundo haya logrado por lo menos la mitad de los votos de la lista ganadora, uno de sus integrantes formará parte de la lista definitiva en la boleta que competirá en octubre. El único requisito es respetar el cupo femenino.

En diálogo con EL CHUBUT, el presidente del PJ, Ricardo Mutio, adelantó que en la cumbre de Camarones «vamos a tratar tres o cuatro temas importantes, como el caso de la reforma de los avales y el tema de la integración de las listas. Le hemos prometido a la militancia que los íbamos a escuchar y eso estamos haciendo».

Mutio no dudó en afirmar que estos cambios «permitirán mayor cantidad de compañeros que quieran presentarse», y destacó que es un gran avance «eliminar la posibilidad de todos aquellos candidatos que no se presentan porque no tienen un aparato montado».

El presidente del partido recordó que antes «necesitabas el 2% del padrón interno y seis localidades importantes», pero con los nuevos cambios que se materializarán hoy en Camarones «sólo van a necesitar el 2% del total del padrón, nada más que eso». Puesto en números, todo aquél que tenga intenciones de participar necesitará aproximadamente 800 avales (es el 2% del total de afiliados que ronda en 40.000).

«A partir de ahora no necesitás una estructura económica montada», indicó Mutio a EL CHUBUT.

Dejando en claro las diferencias metodológicas con el dasnevismo, Mutio definió a estas modificaciones como «la verdadera integración». «Nos diferenciamos claramente con el ChuPaTo, que la decisión la toma sólo el Gobernador, y si no fijate lo que pasó con Pérez Catán», arremetió.

Para Mutio estas transformaciones «permiten la participación de las minorías verdaderamente y quedará plasmado en la Carta Orgánica del Partido Justicialista».

Sin recaudos ni mesura, Mutio advirtió que en Comodoro «le vamos a ganar bien a Arcioni». Por otra parte, manifestó que el hecho de lograr llevar un diputado al Congreso «ya es un triunfo».

«Si llevamos un diputado, para nosotros es un triunfo porque lo que está en juego son dos bancas del dasnevismo, por lo que nosotros tendríamos los mismos representantes más uno que dejaría el dasnevismo», detalló.