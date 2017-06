Sorpresa en la Copa Argentina: Defensores de Villa Ramallo eliminó a Gimnasia

El "Elefante" se hizo acreedor a un cheque de 560.000 pesos y al derecho de encontrarse con Belgrano de Córdoba en la próxima ronda.



Pablo Saucedo, a los 34 minutos del segundo tiempo, le dio el triunfo a la formación que milita en el Federal A.



El vencedor terminó el cotejo con un hombre menos por la expulsión de Fernando Ponce, a los 2 minutos del complemento.



Las diferentes categorías en las que ambos equipos se desempeñan a priori le otorgaban un marcado favoritismo al elenco platense.



Sin embargo el entusiasta conjunto que está luchando por ascender a la B Nacional le complicó el panorama al "Mens Sana" con un planteo más ambicioso del esperado.



El conjunto de la dupla interina intentó comprometer a su rival y pese a mostrarse mejor predispuesto al momento del roce no tuvo el más mínimo ingenio para llegarle al inseguro guardavalla Dobboletta.



A todo esto el conjunto de Storti no se apartó del libreto pergeñado pero a medida que pasaban los minutos se fue despojando de pruritos a la hora de dedicarse a defender y renunciar paulatinamente al ataque.



Ni siquiera la ingenua expulsión de Ponce ofició de revulsivo de un "Tripero" sin variantes y que se equivocó continuamente a la hora de buscar el arco adversario. Un Defensores en inferioridad numérica intentó sin rubores llegar a los penales reconociendo implícitamente la notoria diferencia de nivel que Gimnasia solo pudo dejar en exposición de a ratos y muy ligeramente.



En medio de un dominio estéril de la formación de la ciudad de las diagonales, el ingresado Saucedo despidió un hermoso remate desde 30 metros que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de Alexis Martín Arias provocando una gran sorpresa en el raleado "Florencio Sola".



Seguramente este tanto de gran factura fue un premio excesivo para una labor tan digna como discreta del triunfador pero que no hizo más que castigar el pésimo encuentro de un Gimnasia que ni siquiera con los últimos arrebatos logró llegar con claridad a la valla de su adversario, salvo por un remate a quemarropa de Coronel a los 38 minutos, que encontró esta vez a Dobboletta a la altura de las circunstancias.