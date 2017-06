Muzio HC y CSD Cumehue, único partido en Mayores

Debido a la franja horaria disponible -por la noche no se juega en dicho recinto-, el único cotejo de Mayores será protagonizado entre Muzio HC y CSD Cumehue, conjuntos que buscan mejorar de cara a las semifinales.

PROGRAMACION

HOY - Gimnasio «Nuestra Señora de la Paz»

11.00: Escuela de la Costa vs APEF (Cadete masculino).

12.30: Escuela de la Costa vs APEF (Juvenil masculino).

14.00: Escuela de la Costa vs CEF (Menor masculino).

15.00: Escuela de la Costa VS CEF «B» (Juvenil femenino).

16.30: Muzio vs Cumehue (Mayores masculino).

18.00: Muzio vs CEF (Cadete varones).