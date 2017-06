Se jugó una nueva fecha del certamen chubutense

En Comodoro Rivadavia, el líder Deportivo Portugués superó a Calafate RC en el barrio Industrial 38 a 31 y se aseguró una semana más el liderazgo del certamen. Por su parte, el único escolta de los lusitanos, Puerto Madryn RC resolvió el cruce a su favor ante Chenque RC y lo ganó en «Los Fundadores» 38 a 31 con punto bonus. En la ciudad de Rawson, Bigornia consiguió una importamte victoria ante Comodoro RC 30 a 21 -ambos estaban terceros con 16 puntos- y sigue en la lucha por el campeonato. Asimismo, Patoruzú se hizo fuerte en gaiman y venció a Draig Goch 27 a 15, en tanto que las Cebras, en Caleta Olivia, hicieron lo propio ante San Jorge RC ganando su partido 38 a 31.

SE VIENE EL CLASICO Y UN DUELO CLAVE POR EL CERTAMEN ENTRE BIGORNIA Y EL LOBO MARINO

El próximo fin de semana el campeonato entrará en la zona de definiciones. En primer lugar Bigornia (tercero) se medirá ante Madryn RC (único escolta) en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos que esperan ganar y que Portu se caiga. Por otro lado se disputará el primr clásico oficial del año entre Trelew Rc y Patoruzú. Una séptima fecha que tendrá como protagonistas a los equipos de la URVCH.

RESULTADOS

Bigornia 30 - Comodoro RC 21

Madryn RC 38(1) - Chenque RC 15

San Jorge Rc (C.O.) 25 (1) - Trelew RC 31

Draig Goch 15 - Patoruzú RC 27

D. Portugués 38 - Calafate RC 31 (1)

POSICIONES

D. Portugués 27

P. Madryn RC 23

Bigornia C. 20

Patoruzú RC 19

Comodoro RC 16

Trelew RC 15

Calafate RC 14

San Jorge RC 6

Chenque RC 4

Draig Goch 1

LO QUE VIENE

(17-18/6)

7ma fecha

Chenque RC vs D. Portugués

Bigornia C. vs P. Madryn RC

Calafate RC vs Draig Goch

Trelew RC vs Patoruzú RC

San Jorge RC (CO) vs Comodoro RC.